Última hora: Actualizan el estado de Marco Tolama, célebre comentarista de Fórmula Uno

El automovilismo mexicano respira con cautela y esperanza. A 15 días de darse a conocer que se encontraba en terapia intensiva en un hospital privado, Marco Tolama muestra una evolución favorable que mantiene en pie la ilusión de verlo despertar y salir de terapia intensiva en los próximos días.

La actualización llegó a través de su hija, la periodista Jimena Tolama, quien ha encabezado la campaña de apoyo desde el primer momento. La evolución ha sido constante, con pocos episodios de complicación, y el equipo médico considera que están cerca de lograr la extubación para que el histórico analista continúe su recuperación de forma consciente y complementamente estabilizado.

Estamos muy cerca de lograr que pueda despertar, ser extubado y salir de terapia intensiva para continuar su recuperación de manera consciente. Aún falta un par de curvas por sortear y esperamos pronto poder compartir grandes noticias. Ganaremos juntos esta carrera”, expresó Jimena.

Cerca de la meta

El respaldo económico también ha dado un giro relevante. La campaña en Go Fundme ha alcanzado 966,650 pesos de una meta ajustada a 1,500,000 pesos. El avance representa un impulso determinante para sostener la atención especializada que requiere Tolama, cuyo tratamiento ha implicado costos hospitalarios elevados desde su ingreso a terapia intensiva.

La respuesta de la comunidad deportiva y del público que lo escuchó durante 25 años ha sido constante. Donadores anónimos, colegas del gremio y aficionados del automovilismo han convertido la recaudación en una muestra tangible de gratitud hacia quien explicó la Fórmula 1 con claridad pedagógica en televisión abierta y acompañó generaciones enteras frente a la pantalla.

El llamado de la familia mantiene el mismo eje. Cada aportación ayuda a ganar tiempo clínico, ese margen indispensable para que el organismo responda y el proceso de recuperación avance sin sobresaltos. La mejoría médica coincide con el crecimiento de la recaudación, un doble motor que sostiene la esperanza.

Marco Tolama enfrenta la competencia más exigente de su vida. A 15 días de terapia intensiva, la tendencia es positiva. El marcador financiero se acerca a la meta y el parte médico alimenta la confianza. En esta carrera, la bandera a cuadros se mide en estabilidad, conciencia y regreso paulatino a casa.