Marco Tolama está hospitalizado, su estado de salud es delicado, la familia pide apoyo con donaciones

El automovilismo mexicano se encuentra en vilo tras conocerse el delicado estado de salud de Marco Tolama, una de las voces más autorizadas y respetadas en la crónica del deporte motor en el país. El expiloto y analista, pieza clave en la democratización de la Fórmula 1 en la televisión abierta, se encuentra actualmente en terapia intensiva bajo un cuadro respiratorio severo que obligó a su intubación.

Mediante de una sentido mensaje en redes sociales, la también periodista Jimena Tolama, hizo un llamado urgente a la comunidad deportiva y al público en general. La situación ha alcanzado un punto crítico no sólo en lo médico, sino en lo administrativo. La celeridad con la que se acumulan los gastos hospitalarios ha llevado a la administración del centro médico a presionar por un traslado, una medida que los doctores desaconsejan tajantemente debido al riesgo vital que implicaría mover a Tolama en su condición actual.

“El dinero no fluye conforme al ritmo en que se eleva la cuenta todos los días. Eso está obligando al hospital a quererlo trasladar... los doctores no están de acuerdo porque moverlo puede significar perder todo lo ganado”, expresó Jimena Tolama invitando a la recaudación GoFundMe, bajo la campaña titulada “Juntos por Marco Tolama”.

Hasta el corte de esta edición, la iniciativa ha recaudado poco más de 203 mil pesos gracias a 146 donantes, aunque la meta final se ha fijado en tres millones de pesos para garantizar la continuidad del tratamiento y la estancia en cuidados intensivos.

El 'Charro Volador' que educó a una audiencia

La trayectoria de Marco Tolama es indisociable de la cultura deportiva en México. Antes de tomar el micrófono, fue conocido en las pistas como el "Charro Volador", un piloto audaz que incursionó en categorías de Estados Unidos, Canadá y Europa durante la década de los setenta, una época de transición compleja para el automovilismo nacional. Tras su retiro, fue reclutado por José Ramón Fernández para formar parte del equipo de Imevisión (posteriormente TV Azteca), con la consigna de abrir el abanico deportivo de la audiencia mexicana.

Marco Tolama ha entrevistado a los más grandes volantes de F1. Especial

Durante 25 años, Tolama se convirtió en el referente pedagógico de la Fórmula 1 para millones de televidentes, compartiendo pantalla en programas emblemáticos como DeporTV y Los Protagonistas. Su experiencia al volante le permitió traducir la complejidad técnica de las carreras en una narrativa accesible y profesional, ganando el Micrófono de Oro en 2005 y el reconocimiento como el mejor comentarista de automovilismo en 2006.

Además de su labor en televisión, su pluma ha dejado huella en diarios como Reforma y Ovaciones, así como en publicaciones internacionales de prestigio como Autosport e F1 Racing. Hoy, esa voz que narró las hazañas de los grandes pilotos enfrenta su propio "Gran Premio".