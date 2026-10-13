¿Quién es Uga? El perro leyenda del futbol americano colegial

Las tradiciones siempre han existido en el futbol americano colegial, y Uga no se queda atrás, porque no es solo una mascota: es una leyenda de la Universidad de Georgia, que cuenta con estatuas, un lugar en el banquillo e incluso un museo. Su manto se ha traspasado a través de 11 generaciones.

Todo arrancó durante el casamiento de dos estudiantes universitarios: Frank Seiler y su esposa, Cecelia, quienes recibieron un Bulldog inglés como regalo de bodas, al que llamaron Uga. Posteriormente, asistieron a un partido de la Universidad de Georgia en 1956 contra Florida State, juego que ganaron los locales.

Ante la fortuna que trajo el perro al equipo, el entrenador Wallace Butts decidió que lo llevaran más seguido al estadio e incluso pidió un permiso especial para que Uga estuviera a nivel de cancha. Así comenzó su historia como la mascota oficial del equipo.

Desde entonces, la responsabilidad de representar a la universidad ha pasado de generación en generación entre Bulldogs de la misma línea familiar, bajo el cuidado de los Seiler. Cada sucesor conserva el nombre de Uga y recibe un número romano que lo distingue de sus antecesores.

Uga: un jugador más en el roster del equipo

La tradición de Uga va mucho más allá de ser la mascota de los Georgia Bulldogs: su presencia está integrada en la vida universitaria y en la dinámica del equipo. Nike le entrega un uniforme a la medida, con una camiseta que lleva su propio número, correspondiente a Uga, y cuenta con una credencial de estudiante que refuerza su identidad honoraria en la Universidad de Georgia.

Así es la caseta de Uga a nivel cancha durante los partidos de los Bulldogs de Georgia como local Imagen tomada del Instagram de @universityofga

Uga tiene su propia caseta a nivel de cancha, junto al banquillo de Georgia, equipada con aire acondicionado, agua y bolsas de hielo para mantenerlo fresco durante los partidos y protegerlo de las altas temperaturas.

Los Ugas son inmortalizados en un Mausoleo

En la zona noroeste del estadio se encuentra un Mausoleo donde descansan los cuerpos de las distintas generaciones de Uga en bóvedas de mármol, acompañadas de placas conmemorativas para ser honrados. Asimismo el Uga VI cuenta con una estatua de bronce de gran tamaño en el vestíbulo de la universidad, esa es la manera en la que la institución preserva la memoria de quien los ha acompañado desde 1956.

Uga Décimo: el más condecorado de la historia



Durante su mandato como el representante de la Universidad de Georgia, entre 2015 y 2022, acompañó al equipo en una de las etapas más exitosas de su historia, en la que conquistó dos campeonatos nacionales consecutivos (2021 y 2022), dos títulos de la Southeastern Conference (2017 y 2022) y seis campeonatos de la División Este de la SEC. Además, presenció seis victorias en partidos de postemporada, incluidos el Rose Bowl de 2018 y los Sugar Bowl de 2019 y 2020, antes de despedirse con un balance de 91 triunfos y 18 derrotas.

El manto de Uga no solo tiene un impacto especial en la Universidad de Georgia, sino también como ejemplo de la importancia que tiene la compañía de los perros en la vida; en el caso del famoso Bulldog Ingles, ha sido nombrado por muchos como la mejor mascota en la historia del futbol americano colegial.