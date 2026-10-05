¿Chivas cambia de colores?; filtran tercer jersey diseñado por Nike 

Un tercer jersey de Chivas para la temporada 2026-27 comenzó a circular en Internet. Las imágenes difundidas por Footy Headlines muestran una camiseta diseñada por Nike que se aleja de los tradicionales colores rojiblancos del Guadalajara.

Un Jersey con referencias al pasado

El diseño recupera referencias de los primeros años del club en una colección que llega durante el primer torneo de Chivas con Nike.

La propuesta utiliza una base negra con grecas doradas que recorren la parte frontal, relacionado con la identidad mexicana y se convierten en uno de los detalles principales de la propuesta.

Uno de los principales distintivos se encuentra en el centro del jersey, donde aparece una versión del primer escudo que utilizó el Guadalajara.

La elección de este emblema distingue a la camiseta de las versiones actuales del escudo que utilizan las Chivas. Su presencia recupera una imagen de los primeros años del club y refuerza el carácter retro de la propuesta.

El cuello tipo polo utiliza detalles en dorado, mientras que el logotipo de Nike y otros elementos aparecen en plateado. Estos detalles dan una apariencia diferente a los uniformes habituales del Rebaño.

Una nueva etapa para Chivas con Nike

El diseño aparece meses después del cambio de proveedor que marcó una nueva etapa para el Guadalajara. El conjunto terminó su relación con Puma tras una década de trabajar en equipo y comenzó su alianza con Nike para la temporada 2026-27.

Los primeros uniformes de esta colaboración recuperaron partes tradiciones del club, mientras que la propuesta presentada es diferente debido al uso de colores que habitualmente no se usan en el club.

¿Cuándo se lanzará el tercer jersey?

Hasta el momento, las imágenes difundidas muestran el jersey y no existe una presentación oficial de la colección por parte de Chivas o Nike. Según reportes de Footy Headlines la camiseta estará contemplada para finales del 2026 y principios del 2027.

La pieza forma parte de las propuestas y diseños nuevos de la colaboración con la marca estadounidense, en donde el rojo y blanco ya no tendrán protagonismo. Este tipo de filtraciones revelan con anticipación algunos detalles de las prendas que acompañaran a los equipos durante una temporada, aunque ciertos elementos pueden cambiar antes de su lanzamiento oficial.