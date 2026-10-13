¡Borrado! Obed Vargas no juega con el Atlético de Madrid desde hace 4 meses

El Atlético de Madrid celebró su primer triunfo de la temporada en la Champions League tras imponerse 2-0 al Manchester United en el Riyadh Air Metropolitano. Sin embargo, el contraste está en el mexicano Obed Vargas, quien sigue acumulando una mala racha.

Pablo Barrios abrió el marcador a los 50 segundos y Lookman sentenció el encuentro en el minuto 79, aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión de Leny Yoro. La victoria coloca a los colchoneros con tres puntos en la fase liga y refuerza su buen momento competitivo.

Sin embargo, la alegría del triunfo no alcanzó a todo el vestuario. Obed Vargas volvió a quedar fuera de la convocatoria y ni siquiera formó parte del banquillo.

Obed Vargas no entró en la convocatoria del Atlético de Madrid Instagram: obed.vargas

Simeone sigue sin darle oportunidades a Vargas

Pese a contar con ausencias importantes, como la de Koke, quien no fue convocado por motivos familiares, Diego Simeone volvió a prescindir de Obed Vargas.

El argentino mantiene su confianza en otras alternativas en el centro del campo y no ha encontrado el momento de darle rodaje oficial al mexicano en lo que va de temporada.

Vargas, que llegó en febrero de 2026 con la ilusión de consolidarse en Europa, acumula ya más de cuatro meses sin disputar un minuto oficial con la camiseta rojiblanca.

Su último partido oficial fue el 24 de mayo de 2026, en la última jornada de LaLiga 2025-26, cuando fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota 5-1 ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica.

Desde entonces, en competición oficial (Liga, Champions o Copa) su participación es cero. En pretemporada sí tuvo minutos: el 29 de julio de 2026 marcó de penalti en el amistoso 4-1 ante el Getafe, su último encuentro no oficial con el primer equipo.

La situación contrasta con su participación reciente en la Selección Mexicana, donde Rafa Márquez le ha dado continuidad. En el Atlético, en cambio, la competencia y las decisiones del cuerpo técnico lo mantienen al margen, alimentando las dudas sobre su futuro a corto plazo en el club.

Próximo partido del Atlético: nueva oportunidad para Obed y buscar minutos

El siguiente compromiso del Atlético de Madrid será este sábado 17 de octubre ante el Espanyol, en la novena jornada de LaLiga en el RCDE Stadium.

Para Obed Vargas, este encuentro representa una nueva oportunidad de romper su mala racha de más de cuatro meses sin jugar oficialmente. Si el ‘Cholo’ decide confiar en él, el mexicano podría volver a demostrar por qué llegó al Atlético con tanto cartel.