VIDEO: El novato Justin Jefferson se vuelve viral tras la pesada novatada que le hicieron los Browns

El vestuario de los Cleveland Browns ha demostrado que la tradición de las novatadas sigue más viva que nunca en la NFL. En las últimas horas, las redes sociales se han inundado con el video de una broma pesada que los linebackers veteranos del equipo le jugaron al novato, Justin Jefferson. El contenido, publicado inicialmente en las cuentas oficiales de TikTok e Instagram de los Browns, se volvió viral de forma inmediata.

El elaborado plan para desmantelar el auto del novato

Los veteranos de la unidad defensiva aprovecharon que Jefferson se encontraba cumpliendo con sus deberes dentro del complejo para ejecutar un plan sumamente coordinada. Al salir hacia su vehículo, el jugador defensivo de primer año se topó con una escena de absoluta incredulidad:

• Envoltura total: Su automóvil estaba completamente cubierto por múltiples capas de plástico.

• Sin neumáticos: Le habían quitado las cuatro llantas por completo.

• En el aire: El chasis quedó sostenido únicamente por un gato hidráulico.

La reacción de Justin Jefferson, capturada en video por sus propios compañeros, reflejó una mezcla de estrés, resignación y risa nerviosa. Mientras los experimentados se burlaban y grababan desde la distancia, el novato asimilaba que tendría que pasar un buen rato volviendo a montar las llantas con la ayuda de los internos del equipo antes de poder volver a casa.

¿Por qué estaba en un lugar para personas con discapacidad?

La publicación ha desatado una oleada de comentarios en las plataformas digitales. La polémica y las risas se encendieron debido a un detalle particular en el video:

• La queja de los fans: Algunos aficionados cuestionaron con humor el hecho de que el auto estuviera estacionado en un cajón exclusivo para personas con discapacidad.

• La regla interna: Los fanáticos locales aclararon rápidamente que se trata de un lote exclusivo para jugadores dentro de las instalaciones de entrenamiento de los Browns. En estos espacios privados, los veteranos asignan arbitrariamente los lugares como parte del derecho de piso.

Los aficionados destacaron la excelente química, el compañerismo y el ambiente de familia que se respira en el vestuario de Cleveland de cara a sus próximos compromisos en la temporada de la NFL.