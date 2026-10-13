Los luchadores mexicanos, Místico y Titán, participarán en la Super Jr Tag League 2026, después de que New Japan Pro-Wrestling anunciara que formarán pareja con El Desperado y Daiki Nagai, respectivamente.

En el último trimestre del año, la competición por equipos se convierte en el centro de atención de NJPW. Antes de que se realice la World Tag League 2026, se realizará la Super Jr Tag League durante la gira “Porwer Struggle”.

Titan está ubicado en el Grupo B de la Super Jr Tag League 2026 Foto tomada de NJPW

Doce equipos participarán y estarán divididos en dos bloques de seis. Los líderes de cada sector se enfrentarán el próximo 3 de noviembre en el Hiroshima Sun Plaza Hall.

EL BLOQUE A ESTÁ FORMADO ASÍ:

El Desperado y Místico.

Ryusuke Taguchi y Kazuma Sumi.

Master Wato y Kuukai.

Kushida y Nick Wayne.

Taiji Ishimori y Robbie X.

Douki y Yoshinobu Kanemaru.

Previo a enfrentarse en Lucha Kingdom 2026 en la Arena México, El Desperado y Místico tratarán de darle brillo a los títulos que ostentan.

EL BLOQUE B ESTÁ FORMADO ASÍ:

Yoh e Hyo.

Titán y Daiki Nagai.

Robbie Eagles y Kosei Fujita.

Francesco Akira y Jakob Austin Young.

Blake Christian y Lee Jonhson.

Sho y Dick Togo.

New Japan Pro-Wrestling consideró que la dupla de Titán y Daiki es emocionante, donde Nagai está cerca de la grandeza dentro de la empresa japonesa, debido al potencial que tiene y que se vio reflejado en su participación en el torneo Best of the Super Jr a principios de 2026.