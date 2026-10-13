No juega hoy en Champions: Péter Gulácsi, portero del Villarreal, sufre asalto a mano armada en casa

Péter Gulácsi, guardameta internacional húngaro del Villarreal CF, se convirtió en la más reciente víctima de la ola de delincuencia que azota a las estrellas del futbol profesional en España. Durante la madrugada de este martes 13 de octubre de 2026, un grupo de encapuchados armados irrumpió de manera violenta en su residencia habitual, ubicada en la exclusiva urbanización de Los Monasterios, en el municipio de Pucol (Valencia).

El futbolista se encontraba descansando en el interior de su domicilio en compañía de su familia cuando los asaltantes lograron violar los sistemas de seguridad perimetrales. Afortunadamente y, de acuerdo con los primeros informes brindados por las autoridades policiales de la Comunidad Valenciana, ninguno de los integrantes de la familia sufrió lesiones. Sin embargo, el severo impacto emocional de la experiencia y la consecuente falta de descanso absoluto obligaron al cuerpo técnico del Submarino Amarillo a desconvocar al jugador de manera inmediata para preservar su integridad psicológica.

La postura oficial del Villarreal CF ante la baja del guardameta

A raíz de este lamentable y traumático suceso, el Villarreal CF reaccionó emitiendo un comunicado a través de sus plataformas digitales informando que el portero europeo no estaría disponible para el partido de la UEFA Champions League frente al SSC Napoli apelando estrictamente a "motivos personales".

El asalto doméstico ocurrió a escasas horas de que el conjunto de Castellón afrontara un compromiso continental sobre el césped del Estadio de la Cerámica. La impactante noticia sacudió por completo los cimientos del vestuario del club, dado que Péter Gulácsi se había consolidado como la principal figura bajo los tres palos tras firmar brillantes actuaciones individuales en los últimos compromisos frente al Borussia Dortmund y el Betis.

Luiz Júnior asume la portería titular en un escenario de máxima presión

Ante la obligada y dolorosa ausencia forzada del guardameta húngaro, los planes deportivos dieron un giro radical en el esquema táctico. El arquero brasileño Luiz Júnior recibió la responsabilidad de regresar a la portería titular del Villarreal CF para encarar este decisivo choque de la Champions League que solventó con una victoria de 3-1.

¿Qué medidas están tomando las autoridades de Valencia?

Efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado y especialistas de la policía judicial ya realizan las investigaciones e inspecciones oculares en el interior del inmueble del futbolista. El objetivo principal es recolectar huellas dactilares y revisar las grabaciones de las cámaras de videovigilancia locales para dar con el paradero de los responsables del violento asalto.

Mientras avanza el proceso de investigación en Valencia, el entorno institucional del Villarreal CF se ha volcado por completo en muestras de apoyo solidario hacia su futbolista, priorizando su estabilidad emocional antes de comenzar a planificar su regreso formal a las sesiones de entrenamiento diario en la ciudad deportiva.