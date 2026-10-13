¿Argumento maestro o vacío legal? La insólita razón por la que Jameson Williams dobló a la NFL

El talentoso receptor abierto de los Detroit Lions, Jameson Williams, celebra una victoria relevante fuera del emparrillado al ganar formalmente su apelación ante la NFL. El jugador logró que la liga le rescinda dos multas económicas que sumaban un total de 26,867 dólares, limpiando por completo su expediente disciplinario en esta temporada.

El castigo original, derivado de sus efusivos festejos durante el encuentro de la Semana 2 de la temporada regular contra los Buffalo Bills, consistía estrictamente en penalizaciones financieras. La liga lo había sancionado inicialmente con 14,926 dólares por conducta antideportiva (considerado un acto vulgar) y otros 11,941 dólares por provocar al rival, descartando desde el primer momento cualquier tipo de suspensión de juegos.

¿Cuál fue el audaz argumento de marihuana que salvó el dinero del receptor?

Durante la audiencia formal de revisión de video, la defensa de la joven estrella presentó una justificación que tomó por total sorpresa a los directivos del comité disciplinario de la liga. Jameson Williams negó rotundamente que la gesticulación breve en la que simulaba tomar un cigarrillo y pasar un objeto a sus compañeros fuera de naturaleza obscena u ofensiva para el público.

El receptor argumentó con audacia que "la marihuana es legal en algunos estados", por lo cual, incluso si se interpretara que ese era el sentido implícito de su festejo, no debería considerarse una infracción sujeta a un castigo penal o monetario en el futbol americano profesional moderno. Esta postura abrió un intenso debate en las plataformas digitales sobre los ambiguos criterios que aplica el circuito para sancionar las expresiones de los deportistas dentro del campo de juego.

¿Qué fuerte advertencia lanzó el Salón de la Fama Derrick Brooks?

A pesar de que el fallo final resultó favorable para el atleta de la franquicia de Michigan, las autoridades del futbol americano no dejaron pasar la oportunidad de imponer límites conductuales claros. El oficial de apelaciones conjunto entre la liga y la asociación de jugadores (NFLPA), el exlinebacker y miembro del Salón de la Fama, Derrick Brooks, optó por revocar la penalización monetaria pero emitió una carta de advertencia formal dirigida al atleta:

Aunque he rescindido esta multa, por favor haz todo el esfuerzo posible por celebrar con tus compañeros de la manera más profesional posible".

La liga aprovechó este escenario para recordar a los equipos que, si bien se permiten las coreografías grupales genéricas, el uso simulado de sustancias prohibidas o drogas sigue estrictamente vetado del reglamento oficial de competencia.

¿Qué otros castigos ha levantado la NFL por celebrar recientemente?

La flexibilidad mostrada en el caso de Jameson Williams no ha sido un hecho aislado esta semana. La NFL y sus oficiales de apelación han tenido que dar marcha atrás en múltiples multas severas impuestas durante la polémica jornada de festejos de la Semana 2, donde la oficina central implementó una estricta campaña de control de gestos:

El "People's Elbow" de Ja'Marr Chase: El receptor estelar de los Cincinnati Bengals también ganó su proceso de apelación, recuperando dos multas de 14,926 dólares tras emular el famoso movimiento de lucha libre de Dwayne "The Rock" Johnson.

Las celebraciones de "beber" alcohol: Jugadores de alto perfil como el receptor abierto estrella Amon-Ra St. Brown , el corredor Jahmyr Gibbs Kyle Juszczyk y el ala cerrada de los Cowboys Jake Ferguson fueron multados por dinámicas similares. , el fullback de los 49ersy el ala cerrada de los Cowboysfueron multados por dinámicas similares. Juszczyk logró rescindir la suya demostrando que su ademán hacía alusión a "tomar jugo" por su apellido, mientras que los compañeros de vestuario de Williams en Detroit aún esperan respuesta a sus apelaciones.

Este dictamen favorable llega en un momento sumamente oportuno para la organización de Detroit. El equipo se encuentra encarando actualmente su semana de descanso estipulada en el calendario, lo que permitirá a los jugadores concentrarse de lleno en la planeación de los entrenamientos previos antes de retomar las acciones competitivas en el esperado duelo de la Semana 7 frente a sus acérrimos rivales divisionales, los Green Bay Packers.