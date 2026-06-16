UEFA responde a la FIFA y no implementará las pausas de hidratación en sus torneos

El desarrollo de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá estrenó las famosas pausas de hidratación, descansos en cada uno de los tiempos creados para permitir a los jugadores tomar líquidos ante las altas temperaturas que se han presentado en algunos escenarios, sin embargo, estas detenciones del juego también han sido criticadas por directores técnicos, jugadores y aficionados, levantando preocupación dado que podrían repetirse en otros torneos.

Pero las preocupaciones desaparecerán al menos en el lado europeo. Según revela el diario francés L'Équipe, tanto la UEFA como la Liga de Fútbol Profesional de Francia (LFP) han descartado categóricamente adoptar esta medida de forma sistemática en sus torneos tras la conclusión de la cita mundialista.

Aunque el organismo internacional justifica las interrupciones bajo el argumento de proteger la salud de los futbolistas ante las variantes climáticas de Norteamérica, el trasfondo económico es evidente. La implementación obligatoria de estos descansos abre una ventana perfecta para que las cadenas televisivas introduzcan pautas comerciales extra, justificando así la cifra récord de 4,200 millones de dólares pagados a la FIFA por los derechos de transmisión. Sin embargo, en Europa consideran que esto altera la esencia del juego.

La situación llegó a niveles de crítica en el primer partido de México vs Sudáfrica. En Estados Unidos se reportó que la cadena FOX excedió el tiempo y eso fue informado a los árbitros en México, razón por la cual se prolongó la pausa del segundo tiempo por unos segundos para permitir que terminara el corte comercial.

La pausa de hidratación ha generado críticas en el Mundial 2026 REUTERS

Las posturas encontradas sobre las pausas de hidratación

La implementación sistemática de estos parones ha fracturado las opiniones entre los protagonistas del torneo y los organismos reguladores del fútbol global.

Diversas personalidades han alzado la voz contra lo que consideran una estrategia puramente comercial disfrazada de asistencia médica. De acuerdo con reportes de L'Équipe, el defensor neerlandés Virgil van Dijk se mostró sumamente escéptico sobre la utilidad de hacer estos descansos obligatorios en todos los compromisos: "Habría que evaluar la situación en cada partido", señaló el capitán de los Países Bajos, sugiriendo que detener el juego cuando las condiciones climáticas son templadas resulta innecesario.

Por su parte, el estratega alemán Jürgen Klopp fue mucho más tajante al criticar la interrupción del ritmo futbolístico en favor del marketing, lanzando una dura advertencia sobre el rumbo que está tomando este deporte: "El fútbol corre el riesgo de convertirse en la música de fondo de un espectáculo publicitario". La postura regulatoria de UEFA y LFP

A diferencia de la FIFA, las entidades del Viejo Continente se mantendrán apegadas estrictamente al protocolo tradicional de la IFAB, donde las pausas solo se activan en escenarios de calor extremo y no por decreto televisivo. La UEFA estipula que un partido solo puede detenerse si el termómetro supera los 32°C.