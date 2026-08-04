‘Pura ficción’: La FIFA desmiente que Infantino pidiera ayuda a Trump

La FIFA calificó como “pura ficción” la supuesta llamada de ayuda de Gianni Infantino a Donald Trump, tras las críticas recibidas por una propuesta de venta de participaciones del Mundial a la inversión privada.

“El presidente de la FIFA no realizó ninguna llamada al presidente de Estados Unidos, ni a ningún miembro de su administración, en los últimos días. Es pura ficción”, declaró la FIFA.

La FIFA también descartó diálogos privados con el equipo de Donald Trump Reuters

El diario New York Post divulgó que Gianni Infantino había intentado en repetidas ocasiones ponerse en contacto por teléfono con Donald Trump, pero no tuvo éxito.

Asimismo, señaló que el presidente de la FIFA había programado diálogos privados con Marco Rubio, secretario de Estado de EU. El hecho fue desmentido por Dylan Johnson, secretario adjunto de Estado para Asuntos Globales, en redes sociales, en el que aseguró que Rubio no tenía planes de hablar con Infantino.

Infantino entregó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA en diciembre de 2025 Reuters

Donald Trump y Gianni Infantino forjaron una estrecha relación y han aparecido juntos en importantes acontecimientos, entre ellos el Mundial 2026.

Infantino entregó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA en diciembre de 2025, convirtiéndolo en el primer galardonado con este reconocimiento.

La propuesta de la FIFA para captar hasta 4.200 millones de dólares de inversores privados mediante la venta de una participación de alrededor del 20% en una entidad encargada de supervisar competiciones como la Copa Mundial fracasó ante la fuerte oposición de las partes interesadas.

Con información de Reuters.