El final de la F1 2026 cada vez más cerca de Europa, ¿cuándo se tomará la decisión?

El calendario de la Fórmula 1 para el cierre de la temporada 2026 sigue estando en duda ante las complicaciones para completar las carreras en Qatar y Abu Dhabi ante la tensión en el Medio Oriente y, con las carreras pactadas para noviembre y diciembre el tiempo corre para el Gran Circo.

Luego de las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita al inicio del año, la F1 ya trabaja en planes de contingencia, siendo el circuito de Imola, en Italia, la principal alternativa para albergar la carrera final.

El presidente ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, confirmó que el campeonato necesita cumplir con los acuerdos comerciales de competencias pactadas con equipos y televisoras, un total de 22.

A pesar de las preocupaciones por las bajas temperaturas del invierno europeo en diciembre, el directivo se mostró optimista respecto al clima.

"La única posibilidad es terminar en Europa", aseguró Domenicali. "Espero que no haya nieve... Pirelli no estaría lista para tener neumáticos de invierno... Pero hablando en serio, creo que el tiempo debería permitirnos correr en Europa incluso a principios de diciembre".

¿Cuándo se tomará la decisión definitiva del calendario 2026 de la F1?

La organización del campeonato ha fijado como fecha límite mediados de septiembre para determinar si las citas en Qatar y Abu Dhabi se mantienen o si se activa el plan de emergencia en el trazado italiano de Emilia-Romaña.

El ejecutivo comparó el clima de Imola a finales de año con el que afronta el serial durante el Gran Premio de Las Vegas, señalando que las estadísticas indican que las temperaturas en el circuito italiano no serían más frías que las del trazado estadunidense.

¿Por qué F1 descartó celebrar una carrera más en Estados Unidos?

Pese a que la logística del Gran Circo ya estará en continente americano para el evento de Las Vegas el 22 de noviembre, Domenicali descartó categóricamente añadir una segunda competencia en esa sede o recurrir a otros autódromos como el Circuito de las Américas en Austin. La razón principal radica en no saturar el mercado norteamericano ni competir con la NFL durante su época de mayor audiencia.