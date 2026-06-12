Comerciales de pausa de hidratación retrasaron el juego de México y Sudáfrica

La pausa de hidratación de los dos minutos hizo su debut en la Copa del Mundo FIFA 2026 con el partido entre México y Sudáfrica, un encuentro donde el equipo local se llevó la victoria 2-0, pero este hecho dejó exhibido lo que algunos temían: que el descanso solo tiene fines comerciales que alteran el deporte.

Durante la segunda pausa de hidratación del partido en el segundo tiempo, el árbitro central tuvo que esperar varios segundos adicionales porque la cadena FOX en Estados Unidos aún tenía comerciales después de que habían transcurrido los dos minutos establecidos por el reglamento.

Julián Quiñones es el segundo naturalizado en anotar para México en una Copa del Mundo. Reuters

Al ver que el tiempo seguía avanzando, el silbante decidió reiniciar el encuentro y los comerciales acabaron unos segundos después de que la acción ya estaba en marcha, algo que fue notado por los aficionados en Estados Unidos quienes se quejaron de que se habían extendido con los patrocinadores.

La normativa establece solo dos minutos para hidratación, esto considerando las altas temperaturas de más de 30 grados centígrados que los equipos encontrarán durante todo el torneo en la mayoría de las ciudades tanto en México, Estados Unidos y Canadá.

Los puristas del deporte habían criticado la medida señalando que solo era una idea más de Gianni Infantino para poder introducir comerciales en medio del partido. Por normativa, la señal de un encuentro debe salir limpia, sin patrocinadores, durante cada uno de los tiempos de juego. Solo en el medio tiempo y antes del partido se permite la introducción de publicidad en las transmisiones.

De los tenedores de derechos del Mundial 2026, solo la cadena Telemundo, que transmite para el mercado en español en Estados Unidos, ha dictaminado no transmitir comerciales en la pausa de hidratación.