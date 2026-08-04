Se viene el Clásico: EU vs México; así va la agenda en 2026

La selección de México ya tiene confirmados cuatro duelos de preparación que sostendrán en la próxima Fecha FIFA de septiembre y octubre. El último de ellos será ante Estados Unidos, otra edición del llamado Clásico de la Concacaf.

El EU vs México se jugará el sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, que servirán de preparación en la nueva era de Rafa Márquez al mando del Tricolor.

México suma cuatro amistosos para la próxima Fecha FIFA Mexsport

Mauricio Pochettino dirigirá el partido, después de firmar una extensión de contrato hasta 2030.

“Esperamos que nuestros jugadores compitan con la mentalidad de que cada partido es crucial y que demuestren la pasión y el compromiso que nuestros aficionados merecen. Nuestro objetivo es siempre enfrentarnos a los mejores rivales posibles; estos partidos ofrecen experiencias variadas a este grupo de jugadores al iniciar este nuevo capítulo de la selección masculina de Estados Unidos”, indicó Pochettino.

ASÍ QUEDA LA AGENDA DE MÉXICO EN 2026:

- 26 de septiembre: México vs Colombia en Baltimore, Maryland.

- 29 de septiembre: México vs. Perú en Nueva York.

- 3 de octubre: EU vs. México en Glendale, Arizona.

- 6 de octubre: México vs Chile en Los Ángeles, California.

Rafa Márquez debutará como técnico de la Selección Mexicana ante Colombia Mexsport

Para el mes de noviembre, la Selección Mexicana enfrentará a un rival por definir en casa, como parte de la Liga de Naciones de Concacaf.

Rafa Márquez ocupó el cargo de técnico de México a partir del 8 de julio de 2026, con el objetivo de dar continuidad al Proyecto Deportivo 2030, que se presentó el pasado 1 de agosto de 2024, cuando se anunció su incorporación como auxiliar técnico de Javier Aguirre.