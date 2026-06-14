Pausa de hidratación: El Mundial hace que el futbol se vuelva como el basquetbol o el americano

El futbol ya se juega en cuatro partes, como un deporte estadounidense, igual al basquetbol o al Futbol Americano.

La pausa de hidratación, pasó de ser un ejercicio de timidez a tomarse con reclamo y molestia, incluso hasta con burla. A los 24 minutos, haga calor o humedad, los partidos se detienen para que en el estadio, la gente calme su excitación y en las casas consuman de tres a cuatro comerciales.

Las burlas han comenzado. Como en el basquetbol y el americano, el futbol mundial ya se divide en cuatro partes, del arranque al minuto 24 y en el segundo tiempo de la misma forma.

LA FIFA Y SU JUSTIFICACIÓN QUE NADIE CREE

La justificación de la FIFA, que mencionó lo hace por el bienestar de los jugadores pasa a segundo plano cuando los comerciales inundan las televisiones. Según versiones económicas, esos anuncios publicitarios se cobran más caros que los que se transmiten al medio tiempo.

La pausa de hidratación ha generado críticas en el Mundial 2026 REUTERS

Jugadores como Alexi Lalas argumentaron que esto mata al futbol, "los odio, es como ver otro deporte que no tiene nada que ver con nosotros".

Jürgen Klopp mencionó que "el futbol es rehén de los comerciales". Diego Latorre coincide, "no es más un absurdo disparate de anuncios" y el periodista José Ramón Fernández, columnista de Excélsior lo definió como una "simple estrategia corporativa para vender más comerciales". El técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino aseguró que no le gustan, "no me parecen correctas si el clima no es extremo".

Desde hace tiempo, las televisoras habían reclamado este espacio a la FIFA quien prometió que dependiendo de las condiciones extremas, aceptaría la pausa, pero con el Mundial en puerta dobló las manos. En una reunión con aquellas televisoras, incluyendo Televisa, que tenían los derechos de transmisión, comentó esta implementación.

La primera opción que pusieron en la mesa fue mantener la transmisión, sin embargo, televisoras como DAZN pidieron cortar para meter anuncios y todos sonrieron. La única cadena que decidió no cortar la transmisión fue Telemundo, una hispana que da servicio a Estados Unidos.En el Estadio el desconcierto de los aficionados ha pasado a expectativa, prefieren ir a los servicios sanitarios o los puestos de bebidas en lugar de ver a los jugadores parados en el campo.