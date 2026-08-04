Romina sigue sumando kilómetros

Romina Hinojosa continúa dando pasos firmes en el escenario más importante del ciclismo femenino. La mexicana completó la cuarta etapa del Tour de Francia Femenil, una contrarreloj individual de 21 kilómetros, para mantenerse en competencia y seguir acumulando experiencia en una carrera que ya la colocó en la historia como la primera ciclista mexicana en disputar la versión moderna de la prueba.

La representante del Lotto-Intermarché fue la primera corredora en tomar la salida de la jornada entre Gevrey-Chambertin y Dijon, un recorrido completamente individual en el que cada segundo marcó diferencia. Hinojosa detuvo el cronómetro en 31 minutos y 30 segundos, registro con el que concluyó en la posición 108 de la etapa, a tres minutos y 54 segundos de la ganadora.

La victoria fue para la suiza Marlen Reusser, del Movistar Team, quien completó el circuito en 27 minutos y 36 segundos. Apenas cuatro segundos detrás terminó la neerlandesa Lieke Nooijen, mientras que su compatriota Demi Vollering cerró el podio de una jornada que comenzó a mover la clasificación general y a perfilar a las principales candidatas al título.

Una experiencia que sigue creciendo

Más allá del lugar obtenido, Romina Hinojosa continúa cumpliendo uno de los mayores retos de su carrera deportiva. Cada etapa representa un aprendizaje frente a las mejores ciclistas del mundo y una oportunidad para seguir consolidando la presencia de México en una competencia que durante décadas parecía inalcanzable para el ciclismo nacional.

Después de cuatro jornadas, la mexicana ocupa la posición 138 de la clasificación general, luego de registrar actuaciones constantes en un recorrido que combina velocidad, resistencia y estrategia. Sus resultados hasta el momento han sido los puestos 130 en la primera etapa, 138 en la segunda, 85 en la tercera y 108 en la contrarreloj disputada este martes.

La clasificación general es encabezada por la noruega Sigrid Haugset, quien logró conservar el maillot amarillo tras la disputa de la cuarta etapa, mientras el pelotón comienza a entrar en la parte decisiva de la competencia.

La actividad continuará este miércoles con la quinta etapa, un recorrido de 140 kilómetros entre Mâcon y Belleville-en-Beaujolais, una jornada de media montaña que volverá a exigir a las aspirantes a la clasificación general y pondrá a prueba la resistencia de todo el grupo.

Inspirar a las que vienen

Desde antes del inicio del Tour, Romina Hinojosa dejó claro que su participación va mucho más allá de un resultado deportivo. La ciclista mexicana ha señalado que uno de sus principales objetivos es abrir camino para que más niñas y jóvenes del país puedan soñar con competir algún día en el máximo escenario del ciclismo femenino.

La regiomontana ha reconocido que formar parte del Tour de Francia Femenil representa uno de los mayores orgullos de su carrera. También ha explicado que espera que esta experiencia sirva para demostrar que una ciclista mexicana puede llegar a competir al más alto nivel internacional y convertirse en una inspiración para las nuevas generaciones.

Aunque los resultados deportivos todavía la mantienen lejos de los primeros lugares, el simple hecho de completar cada jornada representa un logro importante en una carrera donde participan las mejores corredoras del mundo y donde cada etapa exige un enorme desgaste físico y mental.

Con cuatro etapas superadas, México sigue teniendo representación en el Tour de Francia Femenil gracias a Romina Hinojosa, quien continúa sumando kilómetros, experiencia y aprendizaje en una competencia que ya forma parte de la historia del deporte mexicano y que todavía le reserva varios desafíos antes de cruzar la meta final.