El gesto de Messi con Madrid: dona 80 mil euros para reconstrucción

Lionel Messi tuvo un buen gesto solidario al donar 80 mil (más de 92 mil 100 dólares) para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, tras el incendio que afectó a la región la semana pasada.

“Leo Messi donó 80.000€ para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”, publicó Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la región, en redes sociales.

La presidenta de la región agradeció el aporte de Messi Reuters

El incendio forestal que asoló el noroeste de la región madrileña arrasó 27 mil hectáreas y afectó a más de 50 mil personas entre evacuados y confinados.

En el terreno deportivo, Lionel Messi y el Inter de Miami afrontan la Leagues Cup, junto a su compatriota Rodrigo De Paul y el brasileño Caemiro. Buscarán su primer trofeo después del Mundial 2026.

En la Leagues Cup, Lionel Messi y el Inter de Miami enfrentarán al San Luis Reuters

El Inter de Miami va segundo en la Conferencia Este de la MLS tras 18 jornadas y este miércoles debutará en la Leagues Cup ante el Atlético San Luis.

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Posteriormente, Messi y el Inter de Miami recibirán al Monterrey y a León en la Fase de grupos, que finaliza el 13 de agosto con los cuatro mejores de cada liga avanzando a los cuartos de final.