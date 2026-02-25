La UEFA da revés al Benfica; Gianluca Prestianni no jugará ante Real Madrid

El Benfica agotó sus recursos para que el argentino Gianluca Prestianni pudiera jugar en la vuelta del playoff de la Champions League 2025-2026, pero el Comité de Apelación de la UEFA le dio un revés, por lo que el futbolista no estará en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu para el duelo contra el Real Madrid.

“Se confirma la decisión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 23 de febrero de 2026. El Sr. Gianluca Prestianni permanece suspendido provisionalmente para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible”, señaló la UEFA.

Gianluca Prestianni permanece suspendido provisionalmente AFP

El pasado lunes, se dio a conocer la suspensión provisional de un partido contra Gianluca Prestianni por “comportamiento discriminatorio”.

En el duelo de ida del playoff de la Champions League, Vinícius Jr le dijo al árbitro central que el jugador del Benfica le había insultado de forma racista, luego de que Prestianni se cubriera la boca con la playera sin que se pudieran interpretar sus palabras. El partido estuvo detenido por un lapso de 10 minutos.

Vinícius Jr le dijo al árbitro central que el jugador del Benfica le había insultado de forma racista AFP

El Benfica defendió a Gianluca Prestianni en redes sociales, exhibió un video y presentó una apelación. Incluso, “retó” a la UEFA con incluir al futbolista en su viaje a Madrid.

Al finalizar el partido, Kylian Mbappé detalló que escuchó la palabra “mono” en cinco ocasiones. El francés no estará en el partido de hoy.