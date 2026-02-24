Retan a la UEFA: Mourinho y Gianluca Prestianni ya están en Madrid

El Benfica, José Mourinho y Gianluca Prestianni desafiaron a la UEFA, luego de que realizaron el viaje rumbo a Madrid para el duelo de vuelta de los playoffs de la Champions League, pese a la suspensión cautelar del organismo al futbolista por haber supuestamente llamado “mono” a Vinícius Jr en duelo de ida en el Estadio Da Luz de Lisboa.

Esta decisión aumentó la tensión del caso y del partido, debido a que podría considerarse un gesto político y simbólico: respaldo al futbolista y desafiar el castigo.

El Benfica difundió imágenes de los jugadores que realizaron el viaje a Madrid, entre los que se ubica Gianluca Prestianni Foto: Captura de pantalla

Gianluca Prestianni espera un probable levantamiento de la medida cautelar.

“No se ha probado nada. Prestianni no es racista, de lo contrario ya no sería jugador del Benfica”, indicó Rui Costa, presidente del Benfica.

Este lunes, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA decidió suspender provisionalmente un partido a Gianluca Prestianni por los incidentes cuando Vinícius marcó el 0-1 el pasado martes. El brasileño se acercó al árbitro central François Letexier para informarle que el futbolista le había insultado de forma racista tras haber intercambiado con él una discusión.

Gianluca Prestianni recibió un partido de suspensión provisional AFP

El árbitro activó el protocolo para estos casos y detuvo el partido por unos minutos. Gianluca Prestianni negó los hechos, mientras que Kylian Mbappé respaldó a Vinícius Jr, señalando que el argentino le había dicho la palabra hasta en cinco ocasiones.

La UEFA respondió al día siguiente y abrió una investigación para esclarecer los hechos, lo que llevó a una suspensión provisional de Gianluca Prestianni, quien no podrá jugar este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu.

BENFICA Y EL REAL MADRID, TODO O NADA EN LA CHAMPIONS LEAGUE

Este miércoles, el Real Madrid recibe al Benfica en la vuelta del playoff de la Champions League, con ventaja de 1-0 en la ida.

Para este encuentro, se suponía que no iba a estar Gianluca Prestianni ni José Mourinho, quien dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013.

Mourinho acusó a Vinícius Jr de haber provocado con el baile que realizó en la celebración de su gol.

El Benfica señaló que Joao Tralhao dará la conferencia de prensa previa al partido.

Será el tercer enfrentamiento entre Real Madrid y Benfica en menos de un mes, después del duelo de la última jornada de la Fase de Liga en el que el cuadro portugués venció a los españoles por 4-2 y el de ida del playoff con saldo a favor de los madridistas.

Real Madrid y Benfica protagonizaron la final de la Copa de Europa en 1962, con victoria para los portugueses.