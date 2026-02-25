Mbappé es baja para el Real Madrid - Benfica de la Champions League

Kylian Mbappé es baja para el partido de vuelta del playoff de la Champions League 2025-2026 entre el Real Madrid y el Benfica, luego de no entra en la convocatoria de Álvaro Arbeloa.

El Real Madrid no ofreció detalles médicos sobre Kylian Mbappé, quien entrenó en la sesión previa al choque de este miércoles con el resto del grupo.

Álvaro Arbeloa había mencionado que Mbappé estaba listo Reuters

Álvaro Arbeloa había adelantado que Mbappé estaba “preparado para jugar”, aunque aclaró que llevaba varias semanas tocado por un problema en la rodilla.

“Quiero poner en valor el compromiso que está demostrando. Creo que es muy importante poner en valor el esfuerzo tan grande que está haciendo Kylian, que esté intentando ayudarnos en el campo. Es un jugador diferencial. Las defensas, cuando lo tiene enfrente, saben que en cualquier acción puede resolver un partido. Está listo”, declaró

Con la baja de Mbappé, el Real Madrid suma cinco lesionados Reuters

Kylian Mbappé se une a las bajas por lesión de Dean Huijsen, Jude Bellingham, Dani Ceballos y Eder Militao, más la de Rodrygo Goes por sanción. Esto motiva que la convocatoria madridista se complete con jugadores del filial como Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch.

La lista es la formada por Courtois, Lunin y Fran González como porteros, Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger y Mendy como defensas, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Thiago como centrocampistas, y Vinícius Jr, Gonzalo, Brahim y Mastantuono como delanteros.