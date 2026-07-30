¿Un Mundial sin la FIFA? La UEFA vota boicot unánime y evalúa crear su propia Copa del Mundo

El futbol internacional se encuentra a las puertas de la mayor fractura política y deportiva de su historia. Después de que las 55 asociaciones miembro de la UEFA votaron por unanimidad boicotear todas las competiciones organizadas por la FIFA, se abre la puerta para que el organismo europeo organice su propia justa mundial. Esta drástica medida responde al polémico plan de Gianni Infantino de privatizar y vender una participación comercial de los derechos de la Copa del Mundo a fondos de inversión privados.

¿Por qué la UEFA amenaza con boicotear a la FIFA?

La disputa estalló tras la propuesta de la FIFA para crear la subsidiaria FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa diseñada para controlar los derechos comerciales y de transmisión de los futuros Mundiales. El plan de Infantino contempla vender el 20% de estas acciones al consorcio privado Thrive Eternal por 4,200 millones de dólares.

La UEFA reaccionó con firmeza, emitiendo un comunicado donde sentenció que "el Mundial no pertenece a la FIFA para ser vendido".

El boicot aprobado por el bloque europeo provocará consecuencias inmediatas:

Afectará la participación en el Mundial Femenino de Brasil 2027 .

. Pone en jaque la viabilidad del Mundial 2030, cuya sede principal está fijada en España, Portugal y Marruecos.

La Copa del Mundo como se conoce está en riesgo ante la amenaza de boicot de la UEFA y la opción de que organice su propio torneo global que rivalice con la FIFA. AFP

¿Cómo sería el Mundial independiente organizado por la UEFA?

De concretarse la separación, la UEFA posee la infraestructura y el control deportivo para hacer realidad su propio torneo global. Según reportes internacionales, la estrategia europea se sostendría en tres pilares fundamentales:

Bloqueo de futbolistas estrellas: La UEFA y las ligas más poderosas del planeta (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1) suspenderían la obligación de ceder jugadores a torneos oficiales de la FIFA. Sin las grandes figuras que militan en Europa, la Copa del Mundo oficial perdería su valor deportivo y comercial. Alianza estratégica con la Conmebol: El plan de contingencia contempla expandir la Eurocopa o crear un nuevo torneo global invitando formalmente a gigantes sudamericanos como Argentina y Brasil, replicando el éxito de la Finalissima. Apertura a otras confederaciones: Ante el malestar de la Confederación Asiática (AFC) y la Concacaf por la falta de transparencia financiera, la UEFA abriría cupos para las mejores selecciones de estas regiones, aislando por completo al organismo de Zúrich.

Viabilidad comercial y fecha límite del conflicto con FIFA

Los grandes patrocinadores y las cadenas de televisión respaldan un torneo organizado por la UEFA que cuente con potencias como Francia, Inglaterra, Alemania, España, Brasil y Argentina, por encima de un Mundial de la FIFA compuesto únicamente por las federaciones que aceptaron los incentivos económicos de Infantino.

El futbol mundial entra en una cuenta regresiva que tiene como fecha límite el 19 de septiembre, día de la votación final de la FIFA. Si el proyecto de privatización no se cancela de forma irreversible, la UEFA activará su plan de contingencia para cambiar las reglas del juego para siempre.