México tiene nuevo rey de las aguas: Paulo Strehlke gana su cuarto oro y rompe otro récord en Santo Domingo 2026

Paulo Strehlke sigue escribiendo su propia historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El nadador mexicano volvió a subir a lo más alto del podio, ahora en los 800 metros libres, donde conquistó la medalla de oro con un tiempo de 7:58.07 y estableció un nuevo récord de la competencia.

El morelense no sólo confirmó su dominio en las pruebas de fondo, sino que alcanzó su cuarta presea dorada en estos Juegos y sumó su segundo récord centroamericano en territorio dominicano, una actuación que lo coloca como una de las grandes figuras de la delegación mexicana.

Strehlke dominó la prueba de principio a fin y protagonizó otro duelo mexicano en la final, ya que el regio Daniel Saborio completó el 1-2 para México con un tiempo de 8:05.04, confirmando el poderío nacional en las pruebas de resistencia.

México hizo el 1-2 en los 800 metros. David Olaff

El récord de los 800 metros libres tenía además un significado especial, pues la marca anterior había sido establecida apenas dos días antes por el propio Saborio. Strehlke necesitó una actuación extraordinaria para volver a bajar los tiempos de referencia de la competencia.

Jornada de metales para México

Con este resultado, la natación mexicana cerró una jornada histórica en Santo Domingo con ocho medallas, incluyendo los oros de Celia Pulido en 50 metros dorso, Marcus Reyes en 50 metros dorso, Yuritzi Salgado en 1500 metros libres, Miranda Grana en 100 metros mariposa, Regina Medina en 1500 metros libres y los triunfos de Strehlke y Saborio.

¿Quién es Paulo Strehlke?

Paulo Strehlke nació en 2006 en Cuernavaca, Morelos, y aunque hoy es una de las figuras más importantes de la natación mexicana, su historia comenzó de una manera distinta.

El mexicano llegó a la natación por seguridad, debido a la gran presencia de albercas y cuerpos de agua en su ciudad natal. Sin embargo, durante sus primeros años no veía este deporte como su principal pasión.

Empecé a nadar por seguridad. Como allá en Cuernavaca hay varias albercas y unos cuantos cuerpos de aguas naturales, es muy necesario que sepas nadar”, explicó Strehlke en entrevista con Olympics.com.

Su talento apareció cuando probó las aguas abiertas. A una edad temprana compitió en distancias largas y encontró una fortaleza que lo llevó a convertirse en una de las promesas más importantes del país.

Esa evolución lo llevó hasta los Juegos Olímpicos de París 2024, donde representó a México en aguas abiertas, y posteriormente a competir contra la élite mundial. En 2025 consiguió un histórico segundo lugar en una etapa de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas en Golfo Aranci, Italia, enfrentando a medallistas olímpicos y mundiales.