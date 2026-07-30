La NFL despide a una leyenda: muere Billy Ray Smith Jr., exjugador de Chargers que sufrió demencia

Billy Ray Smith Jr., uno de los linebackers más importantes en la historia de los Chargers, falleció a los 64 años después de enfrentar durante sus últimos años una batalla contra la demencia que para sus familiares fue causada por la encefalopatía traumática crónica (CTE), una enfermedad cerebral degenerativa relacionada con impactos repetidos en la cabeza.

La muerte del exjugador vuelve a poner en el centro del debate una de las mayores preocupaciones de la NFL: las consecuencias a largo plazo de los golpes que reciben los jugadores en la cabeza.

La familia de Smith Jr. confirmó su fallecimiento y destacó la fortaleza con la que enfrentó su enfermedad.

Billy Ray trajo mucha alegría, luz y risas al mundo como un padre, esposo, hijo y amigo leal y ejemplar”, señaló el comunicado familiar.

Smith se une a una larga lista de exjugadores de la NFL que han sido relacionados con el CTE, entre ellos otra figura histórica de los Chargers, Junior Seau, quien murió en 2012 y cuyo cerebro fue diagnosticado posteriormente con esta enfermedad.

¿Quién era Billy Ray Smith Jr., la leyenda de Chargers?

Billy Ray Smith Jr. nació el 10 de agosto de 1961 en Fayetteville, Arkansas, aunque fue en San Diego donde construyó una relación que trascendió el futbol americano.

Hijo del exjugador defensivo de la NFL Billy Ray Smith, siguió los pasos de su padre y brilló en la Universidad de Arkansas, donde fue nombrado dos veces All-American y posteriormente ingresó al Salón de la Fama del Futbol Americano Universitario.

Los Chargers lo seleccionaron con la quinta selección global del Draft de 1983, convirtiéndolo en una de las grandes apuestas defensivas de aquella generación.

Durante sus 10 temporadas en la NFL disputó los 126 partidos de su carrera con San Diego Chargers, equipo con el que se convirtió en líder defensivo y una de las caras de la franquicia antes de su mudanza a Los Ángeles.

En 1987 fue reconocido como el Jugador Más Valioso del equipo y terminó su trayectoria profesional con 26.5 capturas, 15 intercepciones y 14 balones sueltos recuperados.

Además, fue seleccionado en dos ocasiones al Pro Bowl, consolidándose como uno de los linebackers más completos de su época.

Una vida después del futbol y ligada a San Diego

Tras retirarse en 1992, Smith Jr. permaneció vinculado a la ciudad que lo adoptó. Se convirtió en comentarista deportivo, locutor de radio y una personalidad reconocida en la comunidad.

Junto a su esposa, la periodista Kimberly Hunt, participó durante décadas en labores altruistas y recibió reconocimiento por su trabajo comunitario.

Para los aficionados de los Chargers, Smith no sólo fue un jugador destacado, sino una figura cercana que nunca abandonó San Diego.

Fue un jugador que nunca abandonó San Diego”, recordó su compañero y amigo Scott Kaplan.

¿Qué es el CTE?

La encefalopatía traumática crónica (CTE) es una enfermedad degenerativa asociada a impactos repetidos en la cabeza. Actualmente sólo puede confirmarse mediante un análisis del tejido cerebral después de la muerte.

El caso de Smith Jr. vuelve a abrir la conversación sobre los efectos que puede tener una carrera prolongada en el futbol americano profesional.

La Universidad de Boston, uno de los principales centros de investigación sobre CTE, ha identificado la enfermedad en cientos de cerebros de exjugadores de futbol americano estudiados después de su fallecimiento.

Billy Ray Smith Jr. dejó la NFL hace más de tres décadas, pero su historia vuelve a recordar una realidad que sigue marcando al deporte: los golpes que reciben los jugadores pueden permanecer mucho tiempo después del último partido.