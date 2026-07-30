¡Sigue vivo en Europa! Efraín Juárez avanza en la Conference League

Efraín Juárez mantiene con vida el sueño europeo. El entrenador mexicano consiguió su primer objetivo con el Gyori ETO, al superar la segunda ronda de clasificación de la Conference League y mantenerse en la pelea por un lugar en la fase principal del torneo.

El conjunto húngaro dejó en el camino al Atert Bissen, de Luxemburgo, después de imponerse con un contundente 7-3 en el marcador global, resultado que le permitió instalarse en la tercera ronda clasificatoria, una instancia clave dentro del largo camino rumbo a la competición organizada por la UEFA.

Para Juárez, esta clasificación representa mucho más que una victoria. Después de dejar a Pumas para cumplir el objetivo de dirigir en Europa, el estratega mexicano comienza a darle forma a un proyecto que apenas inicia y que tiene como principal meta competir al más alto nivel del futbol continental.

Aunque el Gyori ETO ya sufrió un duro golpe al quedar eliminado de otra competición europea tras caer 3-2 en el marcador global frente al Vikingur de Islandia, el club todavía conserva una vía para mantenerse en el escenario internacional a través de la Conference League.

Riga será la siguiente prueba

El siguiente obstáculo para el equipo de Efraín Juárez será el Riga, representante de Letonia, que selló su clasificación tras imponerse con autoridad al Vardar de Macedonia del Norte por un marcador global de 8-4.

La serie se disputará a partidos de ida y vuelta. El primer compromiso está programado para el 6 de agosto, mientras que la vuelta se jugará una semana después, el 13 de agosto.

Quien resulte vencedor avanzará a los playoffs, la última ronda previa antes de acceder a la fase principal de la Conference League, mientras que el perdedor pondrá fin a su aventura europea esta temporada.

La competencia representa una oportunidad importante para el técnico mexicano de seguir acumulando experiencia fuera del país y demostrar que puede consolidar un proyecto en el futbol europeo.

La salida de Juárez de Pumas sorprendió hace apenas unas semanas. Pese a tener contrato vigente y una propuesta de renovación sobre la mesa, el estratega decidió cerrar su ciclo en el club universitario para aceptar el reto de dirigir al Gyori ETO, convencido de que era el momento indicado para perseguir el sueño de entrenar en Europa.

Ahora, el mexicano se encuentra a solo dos eliminatorias de instalar a su equipo en la fase de liga de la Conference League, un logro que representaría uno de los primeros grandes éxitos de su carrera como entrenador fuera de México y un respaldo a la apuesta que hizo al dejar la Liga MX para probar suerte en el futbol del Viejo Continente.

Para Juárez, esta clasificación representa mucho más que una victoria. Después de dejar a Pumas para cumplir el objetivo de dirigir en Europa, el estratega mexicano comienza a darle forma a un proyecto que apenas inicia y que tiene como principal meta competir al más alto nivel del futbol continental.