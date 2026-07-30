Plan de Gianni Infantino pone en peligro el Mundial: Las cifras que demuestran el poder de la UEFA

El futbol internacional se encuentra a las puertas de una fractura histórica. Tras la postura firme de la UEFA de ausentarse de las competencias oficiales, la Concacaf también se ha sumado formalmente al frente de oposición contra la FIFA. Si este bloqueo conjunto se concreta antes de la fecha límite del 19 de septiembre, el torneo perderá de golpe a dos de sus regiones importantes.

El fin de la Copa del Mundo: El impacto de perder a Europa

La ausencia del bloque europeo desmantelaría por completo el prestigio y la viabilidad de la Copa del Mundo. El dominio de la UEFA se sostiene en datos contundentes:

Títulos Mundiales: Registra 13 campeonatos frente a los 10 de Sudamérica.

Registra 13 campeonatos frente a los 10 de Sudamérica. Presencia histórica: Suma 65 selecciones en semifinales, superando por completo a cualquier otra región.

Suma 65 selecciones en semifinales, superando por completo a cualquier otra región. Monopolio de fases finales: En cinco ediciones del torneo (Italia 1934, Inglaterra 1966, España 1982, Alemania 2006 y Rusia 2018), los cuatro semifinalistas fueron exclusivamente países de la UEFA (un récord conocido como el "póker" europeo).

Sin potencias de la talla de Alemania (4 títul0s), Italia (4), Francia (2), España (2) o Inglaterra (1), el torneo perdería su valor competitivo. A nivel comercial, el impacto sería devastador: las grandes cadenas de televisión y los patrocinadores globales retirarían sus millonarios contratos al no contar con las principales selecciones del planeta.

El "Bloqueo de futbolistas": El arma secreta de la UEFA

La verdadera fuerza de Europa para neutralizar a la FIFA no radica únicamente en sus selecciones nacionales, sino en su control absoluto sobre los clubes más ricos del mundo. Las ligas de élite (Premier League, LaLiga, Serie A y Bundesliga) albergan a las máximas estrellas internacionales de todas las regiones.

La UEFA posee el poder legal para suspender la obligación de ceder futbolistas a los torneos organizados por la FIFA. Al retener a los jugadores en sus clubes, la FIFA se quedaría con un Mundial compuesto por plantillas alternativas, aislando por completo a las estrellas europeas, sudamericanas y africanas de primera línea.

Choque de gigantes: Las finanzas de FIFA y UEFA

El conflicto es también una batalla de presupuestos. El peso económico de ambas organizaciones demuestra que la UEFA tiene la infraestructura para competir de manera directa:

FIFA: Reportó una cifra histórica de 15,000 millones de dólares generados alrededor del Mundial 2026, impulsada en gran medida por los equipos del Viejo Continente.

Reportó una cifra histórica de generados alrededor del Mundial 2026, impulsada en gran medida por los equipos del Viejo Continente. UEFA: Registró ingresos de 5,450 millones de dólares en un solo año, con la Champions League como su principal motor financiero.

El plan de contingencia: Un nuevo Mundial independiente

Ante la potencial ruptura, los directivos europeos ya estructuran un plan revolucionario: expandir la Eurocopa o crear un Mundial alternativo. Este certamen sumaría mediante invitaciones formales a las potencias de la Conmebol (Argentina y Brasil) y a las federaciones descontentas de la Concacaf y Asia, destruyendo el monopolio de un siglo de la FIFA.

La fuera de FIFA es sostenida por el aporte de UEFA con sus potentes selecciones, ligas y clubes. Reuters

Balance Histórico: Campeones y semifinalistas por región