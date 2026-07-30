Matías Almeyda olvida la rivalidad y sale en defensa de Guido Pizarro

Matías Almeyda dejó por un momento de lado la rivalidad entre Rayados y Tigres para enviar un mensaje de respaldo a Guido Pizarro, quien recientemente dejó la dirección técnica del conjunto felino.

El estratega argentino reconoció que desconoce los motivos que llevaron al cambio en el banquillo universitario, por lo que evitó emitir un juicio sobre la decisión de la directiva. Sin embargo, aseguró que, por encima de cualquier rivalidad, siempre se pone en el lugar de un colega cuando atraviesa una situación de este tipo.

Siempre que se va un entrenador me pongo en la piel de él. Viene un cambio muy grande, tienes que abandonar el lugar donde estabas, el sitio que elegiste, mudarte sin saber qué viene después. Es fácil decirlo desde afuera, pero vivirlo es muy triste. Muchas veces hasta se siente una traición cuando pasan estas cosas. Siempre voy a estar del lado de los entrenadores y desde aquí le mando todo mi apoyo", expresó Almeyda.

Las palabras del técnico de Monterrey llamaron la atención por tratarse del máximo rival deportivo de Tigres, en un momento en el que normalmente las declaraciones entre ambas instituciones suelen estar marcadas por la competencia y el entorno del Clásico Regio.

Rayados aún está lejos de su mejor versión

Matías Almeyda también hizo una autocrítica sobre el inicio de torneo que ha tenido Rayados en el Apertura 2026 y aceptó que el equipo todavía está lejos del nivel que pretende alcanzar.

El entrenador pidió paciencia al considerar que el proceso apenas comienza y que el plantel necesita tiempo para asimilar su idea futbolística, además de integrar a los nuevos refuerzos.

Todavía no hemos visto realmente el equipo que yo pretendo. Eso llevará tiempo, aunque no digo esto para ganar tiempo. Cuando haya que tomar decisiones, se tomarán, pero tampoco sería honesto mentir. Este equipo prácticamente arrancó desde cero", explicó.

Además, destacó que jugadores como Diego Rossi, Hugo Cuypers, Orbelín Pineda y el resto del plantel requieren acumular minutos juntos para encontrar el funcionamiento colectivo que busca.

La Leagues Cup también recibe el respaldo de Almeyda

Matías Almeyda también habló sobre la Leagues Cup, torneo que ha sido objeto de críticas por la carga de partidos y los constantes viajes entre México y Estados Unidos.

El estratega argentino reconoció que el calendario reduce el tiempo de entrenamiento, aunque considera que disputar más encuentros beneficia a los futbolistas y mantiene motivado al grupo.

Lo bueno es que se juegan muchos partidos y lo malo es que se entrena menos. Hay viajes, recuperación y diferentes cargas de trabajo, pero al futbolista le gusta jugar y a nosotros nos interesa mantener a todos involucrados. Tiene ventajas y desventajas, pero es el calendario que toca. A mí me gusta y creo que será un buen torneo", señaló.

Finalmente, Almeyda también defendió el nivel de la Liga MX, a la que calificó como una de las competencias más exigentes del mundo por la cantidad de equipos que pueden aspirar al campeonato.

"Es una de las ligas más competitivas del mundo. Es muy difícil salir campeón porque muchos equipos hacen bien las cosas y el formato permite que cualquiera pueda pelear por el título. Eso la hace muy atractiva", concluyó.