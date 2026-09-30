¿Y Toluca? Antonio Mohamed sobre su regreso a Argentina: “cada vez falta menos”

Cada día que pasa, la era de Antonio Mohamed en Toluca está más cerca de su fin, esto dicho por el propio ‘Turco’, pues a pesar de haberlo ganado absolutamente todo con los Diablos, el entrenador argentino tiene claro que su fin en la capital mexiquense se aproxima.

En entrevista para TyC Sports, ‘Tony’ reveló que desea volver a dirigir en Argentina y está abierto a cualquier club que lo seduzca.

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Fiel a su estilo, frontal y sincero, ‘Turco’ Mohamed confesó su deseo de poner pausa a su vida en México para volver a su natal Argentina, y a aunque no dio una fecha exacta, dejó claro que ese momento cada día está más cerca.

"Todo lo extraño. Pero cada vez falta menos para volver. Me veo en una vuelta en el futbol argentino y anhelo que así sea, en algún momento va a ser. A ver, hay que esperar el momento y, cuando se dé la posibilidad, uno está abierto a cualquier equipo del futbol argentino, menos uno"

Mohamed insiste con regresar a Argentina, pero es feliz en Toluca

Esta no es la primera vez en que Antonio Mohamed externa su deseo de dirigir en Argentina siendo entrenador de Toluca, por lo que la idea de poner fin a su etapa con los Diablos sí es una opción latente.

“Trabajar en un club donde un pueda ser feliz y desarrollar mi idea, estaría bueno"

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Pese a esto, Mohamed dejó claro que no busca forzar su salida del e equipo, dejando claro que solamente quiere estar en un club donde pueda ser feliz y hoy ese club es Toluca.