La multi-convocatoria en América, al algo que ya sabíamos: Jana Gutiérrez

Ser convocada a la Selección Nacional de México no fue un suceso que sorprendiera a Jana Gutiérrez. Más allá que desde hace dos semanas, el Director Técnico del Tri, Pedro López, le llamó para platicar de una posible convocatoria, la jugadora sabía que estaban haciendo un buen trabajo en América, por lo que intuyó lo que ocurriría.

“Pedro me marcó hace como dos semanas y me preguntó cómo me sentía, me dijo algunas cosas que él quería sobre la posición, (me preguntó) cómo me sentiría si me llamaba y obviamente, (le respondí que) súper feliz, súper orgullosa”, reveló Jana en conferencia de prensa.

Celeste Espino, Kimberly Rodríguez, Jana Gutiérrez, Nancy Antonio, Escarlet Camberos y Kiana Palacios fueron las seis elementos del Club América que fueron llamadas al equipo de Pedro López. De hecho, América fue el equipo con más jugadoras llamadas a Selección, por encima del Pachuca que tiene cuatro elementos.

“Luego (de enterarme) le dije a mi familia, creo que es un gran primer paso. Es algo que sabíamos porque con todo respeto hemos tenido un gran plantel, y sabíamos que iban a salir varias de aquí, y creo que el América está muy orgulloso porque nunca dejamos de pensar más arriba.

“Ahora vamos seis pero después seguro pueden ir siete, algunas más se van a unir, algunas que van saliendo de lesiones”, dijo.

Jana se mostró orgullosa de ser mexicana. Incluso, dijo que no relaciona dejar el futbol mexicano para ir al extranjero con tener una carrera exitosa.

“Mucha gente tiene detectado que tener éxito es salir de tu país y para mi no es así. Creo que puedo tener éxito dentro de mi país sobre todo por cómo ha evolucionado la Liga y como he evolucionado yo.

“Si me sintiera estancada, sería la primera en decir, me tengo que ir. Realmente creo que todos los días estoy aprendiendo aquí en el Club América, entonces por el momento no he pensado en salir, mas no lo descarto”.