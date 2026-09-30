Los Yankees barren a Red Sox y aseguran su boleto a la serie divisional

Con una poderosa exhibición ofensiva de 14 imparables y una labor sólida en el montículo del zurdo Max Fried, los Yankees de Nueva York vencieron 9-2 a los Red Sox de Boston en el juego dos de la Serie de Comodines de la Liga Americana, liquidando la eliminatoria 2-0 en el Yankee Stadium.

Cody Bellinger encendió la pólvora. El jardinero de los Yankees fue la gran figura al bat al irse de 5-2 con un cuadrangular clave y cuatro carreras impulsadas, marcando el rumbo de la paliza neoyorquina.

Max Fried firmó una labor de calidad al trabajar seis entradas completas en las que permitió solo tres imparables y una carrera limpia, otorgando un pasaporte y recetando seis ponches para acreditarse la victoria.

La ofensiva de los 'Bombarderos del Bronx' lució coordinada de principio a fin, sumando también producciones de Austin Wells (2 RBI), Luis García Jr. (con cuadrangular solitario), George Lombard Jr. y Ryan McMahon.

El abridor de los Red Sox, Sonny Gray, cargó con la derrota tras tolerar seis hits y dos carreras en 4.2 episodios de labor. El relevo de Boston colapsó al permitir siete anotaciones más entre Garrett Crochet y Garrett Whitlock. Los bambinazos solitarios de Willson Contreras y Nick Sogard apenas sirvieron para decorar el marcador de la visita.