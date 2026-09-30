"Canelo" Álvarez pactó con Emilio Azcárraga que su retiro será en el Estadio Banorte

Ya tiene la certeza dónde será, mas no sabe todavía cuándo.

El peleador mexicano Saúl, “Canelo” Álvarez ya tiene definido que la última vez que se suba al ring lo hará ante más de 70 mil almas, en Ciudad de México, en el Estadio Banorte.

El pugilista recordó que recientemente asistió al inmueble para apoyar a la Selección Nacional de México durante la pasada Copa del Mundo de la FIFA. Ahí se percató que era el lugar indicado para, cuando llegue el momento, organice la última pelea de su carrera como boxeador profesional.

Quiero que mi última pelea sea en México. Ahora que estuve como aficionado apoyando a la Selección, estuve en el Estadio Azteca y es un estadio que te genera una vibra impresionando, en el buen sentido, una buena vibra y me visualicé peleando ahí”, recordó el boxeador tapatío a la cadena ESPN.

Saúl se encuentra entrenando en España previo a su pelea contra el francés invicto Christian Mbilli, el próximo sábado 31 de octubre, en Riad, Arabia Saudita.

“Por una u otra cosa Emilio Azcárraga quería hablar conmigo y entonces nos contactamos, hicimos un zoom y vimos la posibilidad de hacer una pelea en el futuro y sí, sí me visualizo peleando ahí. Un escenario impresionante”, dijo.

El "Canelo" condujo junto a Jaime Camil el medio tiempo del juego entre México e Inglaterra durante la pasada Copa del Mundo Mexsport

La contienda ha sido titulada "México vs The World". El enfrentamiento representa una oportunidad de oro para el mexicano, quien en esta ocasión llegará al cuadrilátero en calidad de retador oficial para disputar el cinturón mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), un título que actualmente se encuentra en manos de Mbilli.