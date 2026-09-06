La era del 'Turco' Mohamed con Toluca; seis títulos y un equipo histórico

El Toluca se coronó campeón de la Leagues Cup 2026 al vencer 2-0 a Monterrey. Con goles de Alexis Vega y Helinho, los Diablos Rojos alzaron su primer título en este certamen, se convirtió en el tercer club de la Liga MX en ganar la competencia.

El triunfo refuerza con contundencia que, bajo la batuta de Antonio Mohamed, el Toluca es actualmente el mejor equipo del futbol mexicano.

Este es el sexto título que el ‘Turco’ Mohamed consigue al frente de los Diablos Rojos desde que asumió el cargo a finales de 2024. Llegó en un momento complicado para la institución, que atravesaba una sequía de títulos de más de 15 años y necesitaba un cambio de rumbo profundo.

Recibiendo el balón de oro Club Toluca

Bajo su dirección, Toluca conquistó el Clausura 2025, el Campeón de Campeones 2025, el Campeones Cup 2025, el Apertura 2025 y la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, antes de sumar esta Leagues Cup.

Con este sexto trofeo, el argentino se consolida como uno de los mejores técnicos en la historia del club, superando marcas históricas y escribiendo una de las etapas más exitosas de la franquicia.

El único título que se le escapó en este periodo fue el Campeón de Campeones 2026, que levantó Cruz Azul tras vencer a Toluca. Aun así, el balance es extraordinario: en menos de dos años, Mohamed ha convertido a los Diablos Rojos en un equipo de época, dominante tanto a nivel nacional como internacional.

¿El Turco Mohamed es el mejor DT del futbol mexicano?

Antonio Mohamed suma once títulos oficiales como entrenador en el futbol mexicano, una cifra que lo coloca entre los técnicos más exitosos de la historia moderna de la Liga MX.

Su palmarés nacional incluye cinco campeonatos de liga: el Apertura 2012 con Xolos de Tijuana, el Apertura 2014 con América, el Apertura 2019 con Monterrey, y el bicampeonato Clausura 2025-Apertura 2025 con Toluca.

Además de las ligas, levantó dos Copas MX (ambas con Monterrey, en 2017 y 2020), un Campeón de Campeones y una Campeones Cup (ambas con Toluca en 2025), la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 y ahora la Leagues Cup 2026, también con los Diablos Rojos.

Sus éxitos se reparten en cuatro equipos distintos: Tijuana, América, Monterrey y Toluca, siendo este último el club con el que más títulos ha conquistado y donde ha escrito su etapa más brillante.