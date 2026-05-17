TUDN 'roba' título al América femenil y anuncia a Rayadas como campeonas

Con un global de 3-1, América remontó y se coronó por tercera ocasión en la historia de la Liga MX Femenil, consumando el liderato conseguido y rompiendo una maldición en el Estadio Ciudad de los Deportes; en la pleca de TUDN, anunciaron a Rayadas como las campeonas.

Llegando con desventaja en el marcador tras una falla garrafal en el tiempo de compensación de la ida, Irene Guerrero (43’), Geyse Da Silva (50’) y Scarlett Camberos (80’) consumaron la remontada para coronarse en el Clausura 2026 y sumar el tercer título de la escuadra azulcrema en sus vitrinas.

Una vez finalizado el compromiso, América alzó el título del Clausura 2026 desde la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes -primer equipo local en lograrlo en toda la historia- sin embargo, TUDN cometió el error de poner a Rayadas como campeonas del certamen.

Este título representó cortar la racha de 5 subcampeonatos al hilo por parte de las Águilas -dos en los últimos torneos con Ángel Villacampa- por lo que el conjunto azulcrema se convierte de manera solitaria en el tercer club más ganador en la historia de la Liga MX Femenil (3), solamente por detrás de Rayadas (4) y Tigres (7).

El semestre aún no termina para América femenil, ya que este miércoles 20 de mayo enfrentarán a Gotham FC desde la cancha del Estadio Hidalgo en busca del boleto a la Final de la Concacaf W Champions Cup, misma en la que también se encuentran Pachuca y Washington Spirit.

Además, con el título obtenido de la Liga MX Femenil, América enfrentará a Tigres en el Campeón de Campeones 2025-26, mismo en el que acceden las últimas dos monarcas del certamen mexicano; este compromiso aún no cuenta con una fecha, horario ni sede confirmada, sin embargo, se llevaría a cabo tras el Mundial 2026.

BFG