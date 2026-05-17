Álvaro Fidalgo fue titular con Betis en la derrota ante Barcelona y el adiós de Lewandowski

El mediocampista Álvaro Fidalgo protagonizó una excelente noticia para la Selección Mexicana al regresar a la alineación titular del Real Betis, equipo que cayó derrotado 3-1 frente al FC Barcelona en la penúltima jornada de LaLiga española. El encuentro, disputado en el majestuoso Spotify Camp Nou, regaló múltiples emociones a los aficionados del buen futbol, destacando el retorno a la actividad del talentoso jugador azteca y la histórica despedida del delantero polaco Robert Lewandowski, quien disputó su último enfrentamiento frente a la afición culé. El duelo no solo definió el paso perfecto de los catalanes en casa, sino que también sirvió de escenario ideal para perfilar jugadores rumbo al torneo de naciones más importante del planeta.

Robert Lewandowski siendo levantado por sus compañeros. REUTERS

ÁLVARO FIDALGO RECUPERA PROTAGONISMO PREVIO AL MUNDIAL 2026

Luego de permanecer tres compromisos consecutivos en el banquillo de suplentes, el naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo recibió nuevamente la confianza del estratega Manuel Pellegrini. El talentoso mediocentro arrancó desde el inicio y disputó los primeros 45 minutos del exigente partido en territorio catalán. Aunque su participación resultó discreta ante el intenso dominio del cuadro local, el simple hecho de sumar minutos de alta competencia representa un tanque de oxígeno para Javier Aguirre, técnico nacional que ya afina los últimos detalles de su lista definitiva para el Mundial 2026, justa que iniciará en menos de un mes.

Álvaro Fidalgo acompañando la carrera de Amrabat. Foto: FB Real Betis

Para arrancar la parte complementaria, el cuerpo técnico andaluz decidió modificar su esquema táctico y sustituyó al exjugador del América por el atacante Cedric Bakambu. A pesar del resultado adverso en esta dura visita, la escuadra bética encaró este compromiso sin presión alguna, ya que aseguró jornadas atrás su valioso boleto para la próxima edición de la Champions League. El choque sirvió más como preparación y ajuste de piezas para un cuadro visitante que intentó reaccionar sin éxito ante el poderío ofensivo de los vigentes monarcas del balompié español.

RAPHINHA BRILLA EN LA DESPEDIDA DE ROBERT LEWANDOWSKI

El flamante campeón de España, dirigido por el alemán Hansi Flick, saltó al terreno de juego con la misión de mantener su paso perfecto como local. El gran héroe de la velada resultó ser el brasileño Raphinha, quien abrió el marcador con un soberbio cobro de falta directa que sorprendió al guardameta Álvaro Valles. Los pupilos de Flick, quienes celebraron el título liguero dos fechas atrás en el Clásico contra el Real Madrid, demostraron por qué dominaron el circuito nacional de principio a fin cuando el propio extremo sudamericano amplió la ventaja al minuto 60.

Raphinha cobrando un tiro libre. REUTERS

La escuadra verdiblanca intentó responder y generó peligro con un gol anulado a Antony por fuera de juego, hasta que finalmente encontró el descuento gracias a un cobro de penalti ejecutado de manera perfecta por Isco (2-1). Sin embargo, la ilusión andaluza duró muy poco. El lateral portugués Joao Cancelo, aprovechando una magistral asistencia de Pedri, sentenció las acciones con el 3-1 definitivo a quince minutos del silbatazo final.

El momento que se robó la noche llegó en la recta final del cotejo. Todo el estadio se puso de pie al minuto 85 para ovacionar y rendir un tributo inolvidable a Robert Lewandowski. El letal delantero abandonó la cancha visiblemente conmovido, cerrando un ciclo brillante donde anotó 119 goles a lo largo de cuatro temporadas. Tras el silbatazo definitivo, la afición entregó los aplausos finales para el artillero, coronando una noche perfecta donde el cuadro azulgrana amarró los 57 puntos posibles jugando en sus dos sedes de esta campaña: el Estadio Olímpico Lluís Companys y el Estadio Johan Cruyff.