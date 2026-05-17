América Femenil acaba con la maldición del Estadio Ciudad de los Deportes

América Femenil no solo conquistó el tercer título de su historia tras vencer a Rayadas, también terminó con una curiosa y dolorosa tendencia en el Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble donde ningún equipo local había logrado coronarse disputando ahí una final de vuelta.

Inaugurado en 1946, el estadio de la colonia Noche Buena se convirtió en uno de los escenarios más tradicionales del futbol mexicano. A lo largo de su historia fue casa de múltiples clubes, entre ellos Marte entre 1947 y 1953, Necaxa de 1950 a 1955, Pumas entre 1966 y 1969, además de las distintas etapas de Atlante, que jugó ahí de 1947 a 1957, de 1983 a 1989, de 1990 a 1996 y de 2000 a 2002.

Posteriormente llegó la larga etapa de Cruz Azul, club que convirtió el inmueble en su casa entre 1996 y 2018, además de su regreso en 2024. Más recientemente, el estadio pasó a ser hogar provisional del América entre 2024 y 2026 mientras el Estadio Banorte estaba en remodelación rumbo al Mundial 2026.

A pesar de toda esa historia y de la enorme cantidad de partidos importantes disputados ahí, el inmueble tardó décadas en definir un campeón de liga. Aunque algunos de sus equipos llegaron a finales, como el Atlante en la temporada 1992-93 y el propio Cruz Azul en Invierno 1997, ninguna de esas series cerró en el estadio.

América Femenil rompió décadas de frustraciones para los equipos locales en el Estadio Ciudad de los Deportes y levantó el título del Clausura 2026 ante Rayadas. Mexsport

Fue hasta el Invierno 1999 cuando por primera vez una final de vuelta definió al campeón en el Ciudad de los Deportes. Aquella noche terminó en tragedia para Cruz Azul con el histórico gol de oro de Alejandro Glaría que le dio el título a Pachuca.

Tiempo después llegó otra herida para La Máquina. En el Apertura 2009, Monterrey se coronó ante Cruz Azul en el entonces Estadio Azul, aumentando la pesada historia de finales perdidas para los locales en ese escenario.

La tendencia incluso alcanzó al propio América Femenil. En el Clausura 2025, las azulcrema vencieron 2-0 a Pachuca en la final de vuelta disputada en el Ciudad de los Deportes, aunque no les alcanzó tras haber perdido 3-0 la ida, por lo que las Tuzas terminaron levantando el campeonato.

Por eso, lo ocurrido en el Clausura 2026 tomó un significado especial.

Con el triunfo ante Rayadas, el equipo azulcrema finalmente consiguió que un club local pudiera celebrar un título tras disputar una final de vuelta en el inmueble de la colonia Noche Buena, rompiendo así una larga cadena de frustraciones.

El Estadio Ciudad de los Deportes ya había visto múltiples festejos visitantes. Esta vez, por fin, la vuelta olímpica fue para el equipo de casa.

Además, el ahora apodado “Estadio Azulcrema” seguirá siendo la casa habitual del América Femenil, equipo que no se mudará de tiempo completo al Estadio Banorte, aunque sí existe la posibilidad de que pueda disputar ahí partidos importantes como futuras finales.

El ahora llamado “Estadio Azulcrema” finalmente vio coronarse a un equipo local en una final de vuelta gracias al título del América Femenil. MEXSPORT

De hecho, la semifinal del actual torneo ante Toluca sí se jugó en el Estadio Banorte. Sin embargo, para la final contra Rayadas el inmueble ya había sido tomado por la FIFA rumbo al Mundial 2026, motivo por el que la serie por el campeonato terminó celebrándose en el Ciudad de los Deportes, escenario donde América Femenil terminó haciendo historia.