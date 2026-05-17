Indy 500: Pato O'Ward largará sexto tras una dramática pelea por la pole

El regiomontano Pato O’Ward logró una proeza con un McLaren que, como en otras ocasiones, no está a la altura de conducción del piloto mexicano y, sin embargó, logró llevarlo hasta la lucha por la pole position para la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis.

El piloto mexicano Pato O'Ward aseguró su boleto al definitivo Fast Six durante la jornada de clasificación para la 110.ª edición de la Indy 500 gracias a la quinta posición general al registrar un promedio de velocidad de 231.088 mph tras sus cuatro giros reglamentarios en la ronda del top 12, cronometrando vueltas consecutivas de 231.247, 231.213, 231.289 y 230.604 mph.

La sesión fue liderada por el sueco Felix Rosenqvist (232.065 mph), quien había avanzado como el mejor de la ronda general seguido por Álex Palou, David Malukas y Santino Ferrucci. El último boleto para la pelea por la pole position quedó en manos de Alexander Rossi, quien cerró el grupo de los seis primeros clasificados.

Por su parte, las posiciones de la 7 a la 12 quedaron definidas de la siguiente manera: Kyffin Simpson largará séptimo, escoltado por Conor Daly (8.º), Scott McLaughlin (9.º), Caio Collet (10.º), el experimentado Scott Dixon (11.º) y Rinus VeeKay, quien completó la duodécima plaza de la parrilla.

O'Ward tuvo tres apariciones en pista James Black/INDYCAR

Pato O’Ward desde el sexto

En la ronda de los seis mejores, Pato O'Ward aseguró la sexta posición de salida para la emblemática carrera luego de que se encontró con un coche complicado en su primera de cuatro vueltas. El regiomontano registró un promedio de velocidad de 230.442 mph a lo largo de sus cuatro vueltas cronometradas, con parciales de 230.108, 230.561, 230.589 y 230.509 mph.

Por su parte, el español Álex Palou completó una actuación destacada al adjudicarse la posición de privilegio con un promedio de 232.248 mph. El actual campeón del circuito dominó la sesión con registros consistentes en sus cuatro giros, alcanzando marcas de 232.848, 232.347, 231.845 y 231.955 mph, lo que le otorgó el primer puesto de la parrilla.

La primera fila del pelotón para la carrera la completarán el estadunidense Alexander Rossi, quien se ubicó en la segunda plaza con una media de 231.990 mph, y David Malukas, instalado en el tercer sitio con 231.877 mph. Detrás de ellos largarán Felix Rosenqvist en el cuarto lugar, quien había sido el más veloz en las dos rondas previas. Santino Ferrucci arrancará desde el quinto casillero.