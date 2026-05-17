Chivahermano reacciona al "tiro pedorro" con el que fueron eliminados de Liga MX

Chivas terminó su sueño por ser campeón en el Clausura 2026 al caer en el Estadio Jalisco frente a Cruz Azul; un Chivahermano reaccionó al “tiro pedorro” por parte de Agustín Palavecino que fulminó sus esperanzas en el torneo de la Liga MX.

Ante un gran recibimiento por parte de los más de 50,000 aficionados presentes en el recinto, Chivas arrancó con un envión anímico que les ayudó a reponerse del gol tempranero de Jeremy Márquez, ya que Omar Govea igualó el marcador e hizo estallar la garganta de sus aficionados.

Con oportunidades para ambos bandos, Cruz Azul tomó el dominio en el segundo tiempo para que Agustín Palavecino apareciera en el minuto 65 con un disparo desde fuera del área que terminó por perforar la red Rojiblanca y tomar una ventaja en la eliminatoria que jamás volverían a dejar ir, sellando su sitio en la Final del Clausura 2026.

Ante ello, uno de los principales Chivahermanos con presencia en redes sociales hizo su aparición de nueva cuenta, completamente frustrado por lo ocurrido y lamentando una nueva eliminación, esta fue su reacción:

No puede ser Diosito (…) con un tiro pedorro no pudiste hacer nada, y eso se terminó convirtiendo en un gol pedorro. Se acabó, Dios mío”.

La eliminación en el presente semestre le impedirá al Rebaño romper el empate en títulos (12) con Toluca, arriesgándose a que -en los siguientes torneos- los Diablos los bajen al tercer sitio de los máximos ganadores en la historia del futbol mexicano.

De coronarse en el Clausura 2026, Cruz Azul podría llegar a 10 cetros en la historia de la Liga MX, quedando a solamente 2 del Rebaño, mientras que Pachuca o Pumas -quienes este domingo 17 de mayo definen su futuro- llegarían a 8, manteniéndose aún lejos de los Rojiblancos.

BFG