SIGUE EN VIVO: Final del vuelta América vs. Montererrey

9' América se queda cerca del primero; el VAR anula el gol

América Femenil había conseguido empatar el marcador global luego de una jugada que nació por la banda derecha, donde Nancy Antonio mandó un centro al área que terminó complicando a la portera Paola Manrique.

La guardameta de Rayadas no logró quedarse con la pelota y Angelique Saldívar apareció dentro del área para empujar el balón de cabeza y marcar el 1-0 momentáneo que igualaba la Final 1-1 en el global.

Sin embargo, tras la revisión en el VAR, la árbitra Cesia Campos señaló una falta previa dentro del área y terminó por invalidar la anotación azulcrema.