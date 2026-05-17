SIGUE EN VIVO: Final del vuelta América vs. Montererrey
América Femenil y Rayadas de Monterrey disputan el título del Clausura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes; sigue aquí el minuto a minuto de la Final de vuelta.
En un contragolpe, Alicia Soto habilitó a Valeria del Campo, quien sacó un disparo cruzado que pasó apenas por un costado de la portería azulcrema en la primera aproximación de peligro para Rayadas en la Final.
Llegó la pausa de hidratación en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde la temperatura ronda los 26 grados centígrados durante la Final entre América Femenil y Rayadas.
El conjunto azulcrema mantiene la posesión y sigue llegando al área rival, aunque todavía sin claridad en el último toque, mientras Monterrey apuesta por ceder la pelota y resistir el empate global.
América Femenil continúa con el dominio de la pelota y jugando en campo de Rayadas, aunque todavía sin generar una oportunidad clara de gol más allá de la anotación anulada que nació tras un error de la portera Paola Manrique.
América Femenil había conseguido empatar el marcador global luego de una jugada que nació por la banda derecha, donde Nancy Antonio mandó un centro al área que terminó complicando a la portera Paola Manrique.
La guardameta de Rayadas no logró quedarse con la pelota y Angelique Saldívar apareció dentro del área para empujar el balón de cabeza y marcar el 1-0 momentáneo que igualaba la Final 1-1 en el global.
Sin embargo, tras la revisión en el VAR, la árbitra Cesia Campos señaló una falta previa dentro del área y terminó por invalidar la anotación azulcrema.
América Femenil, obligado a ganar para darle la vuelta al marcador global, comenzó el partido con mayor posesión de pelota y buscando instalarse en territorio de Rayadas desde los primeros minutos.
El conjunto azulcrema intenta marcar el ritmo de la Final de vuelta, aunque hasta el momento no ha conseguido generar una jugada clara de peligro sobre el arco regiomontano.
La árbitra Cesia Campos dio el silbatazo inicial y ya se disputa la Final de vuelta del Clausura 2026 entre América Femenil y Rayadas de Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Las azulcremas intentan remontar el marcador global tras la derrota en la ida, mientras que el conjunto regiomontano busca mantener la ventaja para conquistar un nuevo campeonato de la Liga MX Femenil.
La cantante sinaloense Carolina Ross fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano previo al arranque de la Final de vuelta del Clausura 2026 entre América Femenil y Rayadas en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Con las futbolistas ya colocadas sobre el terreno de juego, el inmueble guardó silencio para escuchar la ceremonia protocolaria antes del silbatazo inicial del encuentro que definirá a las campeonas de la Liga MX Femenil.
América Femenil y Rayadas de Monterrey ya salen al terreno de juego del Estadio Ciudad de los Deportes para disputar la Final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.
Con un gran ambiente en las tribunas, las futbolistas realizan los últimos protocolos previos al silbatazo inicial de un encuentro que definirá a las nuevas campeonas del futbol mexicano femenil.
Las azulcremas buscarán remontar el marcador global ante su afición, mientras que las regiomontanas intentarán mantener la ventaja conseguida en el partido de ida.
América Femenil y Rayadas de Monterrey ya confirmaron a las futbolistas que arrancarán la Final de vuelta del Clausura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes, partido en el que se definirá a las nuevas campeonas de la Liga MX Femenil.
El conjunto azulcrema saldrá obligado a remontar el marcador global tras caer por la mínima diferencia en el duelo de ida, mientras que las regiomontanas intentarán defender la ventaja para conquistar otro título en su historia.
Estas son las alineaciones confirmadas para la Final de vuelta entre América Femenil y Rayadas.
América Femenil y Rayadas de Monterrey vuelven a verse las caras este domingo en el partido definitivo de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, una serie que llega completamente abierta tras el duelo de ida celebrado en el estadio BBVA.
En el primer capítulo de la serie, Rayadas logró tomar ventaja mínima luego de imponerse 1-0 frente al conjunto azulcrema, resultado que obliga al equipo dirigido por Ángel Villacampa a buscar la remontada en el Estadio Ciudad de los Deportes para evitar que las regiomontanas levanten un nuevo campeonato.
El conjunto regiomontano llega con ventaja en el marcador global y además con la confianza de haber mantenido el cero en casa, mientras que América intentará apoyarse en su localía y en una de las ofensivas más explosivas del torneo para darle la vuelta a la eliminatoria.
Las azulcremas fueron uno de los equipos más constantes a lo largo del torneo regular y ahora buscarán concretar el título frente a su afición, mientras que Monterrey aspira a sumar otro campeonato a sus vitrinas y consolidarse como una de las franquicias más dominantes de la historia reciente de la categoría.
Sigue aquí el minuto a minuto EN VIVO de la Final de vuelta entre América Femenil y Rayadas.