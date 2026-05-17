Muere nieto de Teodoro Higuera; tragedia enluta al beisbol de chihuahua

El beisbol mexicano se encuentra de luto luego de confirmarse la muerte de Teo Alejandro Higuera Chávez, nieto del legendario exlanzador mexicano Teodoro Higuera, figura histórica de los Cerveceros de Milwaukee en las Grandes Ligas.

El joven pelotero de apenas 23 años, integrante de los Faraones de Nuevo Casas Grandes, perdió la vida junto a su pareja en un hecho que ha provocado conmoción dentro del Campeonato Estatal de Chihuahua, uno de los torneos semiprofesionales más importantes del norte del país.

De acuerdo con los primeros reportes, Teo Alejandro Higuera y su novia fueron encontrados sin vida al interior de un departamento ubicado en la zona centro de Nuevo Casas Grandes, en el callejón Juan Mata Ortiz. Las primeras investigaciones apuntan a una posible intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, presuntamente derivada de una fuga en un boiler instalado dentro del inmueble.

El hallazgo ocurrió cuando compañeros del equipo acudieron al lugar para buscar al pelotero y continuar con las actividades del club. Sin embargo, ya no obtuvieron respuesta dentro del departamento donde se alojaba el joven originario de Ciudad Juárez.

La noticia golpeó de inmediato al entorno de los Faraones, organización representativa de la Quinta Zona del Estatal de Chihuahua, que confirmó el fallecimiento mediante un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias a familiares y amigos.

“Siempre será recordado por su entrega dentro del terreno y el compañerismo que mostró con todos”, compartieron personas cercanas al equipo tras conocerse la tragedia.

El impacto fue tal que la Liga Estatal de Chihuahua decidió reprogramar el encuentro que sostendrían los Faraones de Nuevo Casas Grandes frente a los Soles, mientras que este domingo el club realizó un homenaje póstumo en memoria del joven pelotero en el Estadio Luis Cobos Huerta.

Previo a las actividades programadas en el inmueble, compañeros, directivos y aficionados se reunieron para despedir a Teo Alejandro Higuera, en una ceremonia cargada de emociones dentro del parque de pelota que fungía como su nueva casa deportiva.

Aunque apenas comenzaba su camino dentro del beisbol semiprofesional, Teo Alejandro Higuera cargaba con un apellido profundamente ligado a la pelota mexicana. Su abuelo, Teodoro Higuera, es considerado uno de los mejores pitchers mexicanos de todos los tiempos tras su paso por las Grandes Ligas con Milwaukee durante la década de los 80.

La tragedia ha provocado múltiples muestras de solidaridad dentro de la comunidad deportiva, especialmente en el estado de Chihuahua, donde compañeros, aficionados y distintas organizaciones han lamentado la muerte del joven pelotero.