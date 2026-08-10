Donald Trump defiende a Gianni Infantino mientras el futbol mundial pide su cabeza

Donald Trump decidió entrar de lleno en la crisis que sacude a la FIFA. Mientras algunas de las federaciones y confederaciones más poderosas del futbol mundial presionan para que Gianni Infantino deje la presidencia del organismo, el presidente de Estados Unidos salió este lunes en defensa del dirigente suizo y advirtió que reemplazarlo sería un “terrible error”.

Trump utilizó Truth Social para respaldar a Infantino, a quien calificó como un hombre “fantástico” y atribuyó la organización de la Copa del Mundo de 2026, que acaba de terminar en Estados Unidos, México y Canadá, como la “más exitosa de la historia, por mucho”.

Si se va, nunca volverá a ser tan exitosa ni tan rentable”, escribió el mandatario estadunidense.

La intervención de Trump ocurre en el momento de mayor presión política que ha enfrentado Infantino desde que llegó a la presidencia de FIFA. Apenas unas horas antes, UEFA, la Confederación Asiática de Futbol (AFC) y Concacaf hicieron público un pronunciamiento conjunto en el que cuestionaron severamente el liderazgo del presidente de FIFA y pidieron un cambio en la conducción del organismo.

Las tres confederaciones acusaron a Infantino de haber roto la confianza de la comunidad futbolística y reclamaron una revisión independiente sobre el fallido proyecto Football Forward Enterprise (FFE), con el que FIFA pretendía crear una estructura comercial valuada en alrededor de 20 mil millones de dólares para manejar derechos relacionados con la Copa del Mundo.

El proyecto fue presentado sin la aprobación previa de los órganos de gobierno correspondientes y provocó una reacción en cadena. Infantino terminó retirándolo, pero sus explicaciones no fueron suficientes para contener el descontento.

UEFA, AFC y Concacaf consideran que el problema no fue simplemente una falla de comunicación. En su pronunciamiento hablaron de un problema de criterio y de una ruptura de confianza. Además, plantearon la necesidad de buscar una nueva conducción para FIFA.Trump se coloca del lado de Infantino

En ese escenario, Trump se convirtió en uno de los respaldos políticos más importantes para Infantino.

¿Qué dijo Trump sobre Infantino?

El presidente estaounidense conoce de cerca al dirigente de FIFA. Ambos compartieron protagonismo durante la organización del Mundial de 2026 y estuvieron juntos en la final disputada en Nueva Jersey, donde España derrotó a Argentina.

La FIFA estaría cometiendo un error terrible si, por la razón que fuera, llegara a considerar reemplazar al presidente Gianni Infantino. Es fantástico, pues acaba de presidir la Copa del Mundo más exitosa, por cuatro veces, jamás presentada. ¡Si él se va, nunca volverá a ser tan exitosa ni rentable! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DJT", escribió Trumo en su red social.

Trump también ha sido una figura central en la relación política alrededor del torneo. Su gobierno creó una estructura especial para coordinar la participación de Estados Unidos en el Mundial y el presidente mantuvo una relación pública cercana con Infantino durante la preparación y la celebración del campeonato.

Ahora, cuando el dirigente enfrenta una rebelión dentro de las estructuras del futbol internacional, Trump decidió hacer público su respaldo.

Su mensaje llega además después de que otros dirigentes políticos se pronunciaran contra Infantino. El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo la semana pasada que había perdido la confianza en el presidente de FIFA y calificó como una falla de gobernanza que Infantino hubiera impulsado el proyecto sin consultar adecuadamente a miembros importantes de la organización.

La rebelión crece dentro del futbol

La ofensiva contra Infantino ya no se limita a una confederación. UEFA, AFC y Concacaf representan tres de las seis confederaciones continentales de FIFA y sus presidentes firmaron el documento que exige cambios en la conducción del organismo. Además, las tres estructuras han comenzado a explorar alternativas para organizar competencias diferentes ante el conflicto con FIFA.

La amenaza dejó de ser solamente política. UEFA ha mantenido sobre la mesa la posibilidad de boicotear competiciones de FIFA, mientras se analiza incluso la posibilidad de que selecciones europeas no participen en el próximo Mundial Femenino Sub-20.

La presión también llegó desde las asociaciones nacionales. Inglaterra retiró su respaldo a la reelección de Infantino, mientras Noruega pidió directamente su renuncia. Lise Klaveness, presidenta de la federación noruega, aseguró que el dirigente ya no cuenta con la confianza institucional necesaria para gobernar FIFA.

En Concacaf, la situación resulta particularmente incómoda para Infantino. Estados Unidos y Canadá, dos de los tres países anfitriones del Mundial 2026, respaldaron el llamado a modificar la gobernanza de FIFA. También se sumaron las estructuras regionales del Caribe y Centroamérica.

México respalda a Infantino

La excepción dentro de la región es México, que manifestó públicamente su respaldo a Infantino y se desmarcó de la posición adoptada por Concacaf. Argentina también ha mantenido su apoyo al dirigente, al igual que varias asociaciones de África y Asia. La Confederación Africana de Futbol ratificó de manera unánime su respaldo al presidente de FIFA.El futuro de Infantino se juega en FIFA

Mikel Arriola y Gianni Infantino

La batalla tiene además una fecha marcada en el calendario. La próxima elección presidencial de FIFA está programada para marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, y los aspirantes deberán presentar oficialmente sus candidaturas antes del 18 de noviembre de este año.

Mientras una parte importante del futbol internacional exige explicaciones, cuestiona su gestión y comienza a discutir quién podría reemplazarlo, Infantino recibió este lunes uno de los respaldos más visibles que podía obtener.

Donald Trump no solamente defendió al presidente de FIFA. También dejó claro que, desde su perspectiva, quitarlo del cargo sería un error. Y lo hizo justo cuando una parte del futbol mundial está intentando convencer a sus federaciones de lo contrario.