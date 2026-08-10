Se unen contra Infantino: Concacaf, UEFA y AFC cuestionan el liderazgo de FIFA

La presión sobre Gianni Infantino dejó de ser una postura aislada. Concacaf, UEFA y la Confederación Asiática de Futbol (AFC) unieron fuerzas para cuestionar públicamente la forma en que se está ejerciendo el liderazgo dentro de FIFA y exigieron una investigación completamente independiente sobre los acontecimientos recientes que han provocado una nueva crisis dentro del organismo.

La postura conjunta fue presentada mediante una carta abierta a la comunidad internacional del futbol, firmada por Victor Montagliani, presidente de Concacaf; Aleksander Čeferin, presidente de UEFA; y Salman Bin Ibrahim Al Khalifa, titular de la AFC, además de los secretarios generales de las tres confederaciones.

El documento representa un nuevo frente para Infantino, debido a que las organizaciones no limitan sus cuestionamientos a una decisión específica, sino que colocan en el centro de la discusión conceptos como liderazgo, transparencia, gobernanza y rendición de cuentas dentro de FIFA.

El futbol es la mayor pasión compartida del mundo. No pertenece a ningún individuo ni institución”, señala la carta, antes de remarcar que el deporte pertenece a jugadores, aficionados, clubes, asociaciones miembro y las instituciones responsables de proteger su futuro.

Las tres confederaciones reconocieron los avances alcanzados durante la última década mediante el trabajo conjunto con FIFA, incluida la expansión de diferentes competiciones, la asignación de las Copas del Mundo de 2030 y 2034 y la distribución de recursos entre las asociaciones nacionales.

Sin embargo, dejaron claro que esos logros no eliminan sus preocupaciones respecto a la manera en que actualmente se toman determinadas decisiones.

“El liderazgo no es una posesión”

Concacaf, UEFA y AFC aseguraron que su postura no responde a una disputa económica. Incluso recordaron que previamente han solicitado una distribución responsable de las enormes reservas económicas de FIFA para incrementar la inversión destinada al desarrollo de las asociaciones miembro.

El cuestionamiento apunta directamente a la forma de ejercer el poder.

“El liderazgo en el futbol no es una posesión. No se trata de tener, o exigir, poder para conservarlo”, advierte el documento, que define el liderazgo como un deber de servicio hacia la familia del futbol.

Las confederaciones también cuestionaron una propuesta que, de acuerdo con su postura, habría sido impulsada bajo un calendario reducido y sin una consulta suficientemente amplia con las asociaciones miembro.

La inconformidad llega después de semanas de tensión alrededor de la administración encabezada por Infantino, cuya conducción ha recibido cuestionamientos desde distintos sectores del futbol internacional.

Exigen una investigación fuera de FIFA

Uno de los puntos más duros del pronunciamiento aparece cuando las tres confederaciones exigen que la revisión de lo ocurrido quede completamente fuera de la administración de FIFA.

“La administración de la FIFA no debería desempeñar ningún papel en la realización de la revisión”, establece la carta.

Además, solicitaron que sean preservados todos los documentos y registros relacionados con los acontecimientos, mientras se desarrolla una eventual investigación independiente.

Concacaf, UEFA y AFC también manifestaron preocupación por una reunión realizada en Marruecos, en la que, según expusieron, solamente participó un funcionario electo, sin integrantes del Consejo de FIFA ni representantes de las asociaciones miembro.

Para las tres organizaciones, este episodio profundiza las dudas existentes sobre la manera en que se está ejerciendo el liderazgo dentro del máximo organismo del futbol mundial.

El cierre de la carta mantiene el tono crítico. Las confederaciones consideran que existe una falta de rendición de cuentas y apertura incompatible con el liderazgo que requiere el futbol.

“Estas no son las cualidades que el futbol merece en su liderazgo”, sentencian las organizaciones, antes de explicar que decidieron adoptar una posición conjunta por responsabilidad hacia el deporte.

Infantino enfrenta así un bloque integrado por tres confederaciones, que no solamente reclama explicaciones sobre decisiones recientes, sino que ha llevado la discusión a un terreno mucho más profundo: quién ejerce el poder dentro de FIFA, cómo lo hace y ante quién debe rendir cuentas