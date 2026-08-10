¿Qué se necesita para que una Selección de Futbol cambie de Confederación FIFA?

En las últimas horas, el rumor sobre que la Federación Mexicana de Futbol ha externado su apoyo hacía Gianni Infantino, con el objetivo buscar el apoyo del presidente de la FIFA para lograr un cambio de Confederación, ha crecido.

De acuerdo con el informe publicado por el periodista Martín del Palacio, Infantino habría prometido ayudar a la FMF a dejar Concacaf y unirse a la Confederación Sudamericana en caso de que se mantenga como presidente de la FIFA.

Ante ello, han surgido muchas dudas y una ellas es saber si realmente México puede cambiarse a la Conmebol. A continuación te desglosamos esta información.

Mikel Arriola y Gianni Infantino

Cambio de Confederación en el futbol: requisitos y proceso según la FIFA

Para que una Selección Nacional de futbol (la asociación miembro de la FIFA de un país) cambie de confederación se necesitan autorizaciones excepcionales de la FIFA y acuerdos entre las confederaciones involucradas.

Los Estatutos de la FIFA establecen que las asociaciones miembros pertenecen a una de las seis confederaciones continentales (CONMEBOL, AFC, UEFA, CAF, Concacaf u OFC) según su ubicación geográfica.

Sin embargo, existe un artículo dentro del reglamento del máximo organismo correspondiente sobre confederaciones que permite está excepción.

“La FIFA puede, en circunstancias excepcionales, autorizar a una confederación a conceder membresía a una asociación que pertenece geográficamente a otro continente y no está afiliada a la confederación de ese continente. Se deberá obtener la opinión de la confederación geográficamente involucrada”. se lee.

Proceso para que una Selección de Futbol cambie de Confederación

La Federación Nacional deberá presentar una solicitud formal a la FIFA de cambio de Confederación. Obtener la aprobación (o al menos la no oposición formal) de su Confederación actual para abandonarla. La Confederación de destino aprueba la admisión (según sus propios estatutos; a menudo requiere decisión del comité ejecutivo o congreso). La FIFA autoriza el cambio tras consultar a la Confederación geográfica. Se formaliza la fecha de entrada en vigor (puede haber períodos de transición).

Antecedentes de Selecciones que cambiaron de Confederación

Australia: Abandonó la OFC (Oceanía) y se unió a la AFC (Asia) el 1 de enero de 2006. Motivos principales: mayor competitividad, mejores posibilidades de clasificar al Mundial y más oportunidades comerciales. Se necesitaron años de negociaciones; la AFC la aceptó por unanimidad, la OFC terminó aceptando la salida y la FIFA lo autorizó.

Israel: Compite en UEFA (en lugar de la AFC) principalmente por razones políticas y de seguridad en Oriente Medio.