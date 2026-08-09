Escándalo: The Telegraph revela pago de 200 mil dólares a una examante de Infantino en la UEFA

Gianni Infantino enfrenta una nueva tormenta. El presidente de la FIFA es señalado por un reporte de The Telegraph por una presunta relación sentimental con una exempleada de la UEFA durante los años en que ocupaba el cargo de secretario general del organismo europeo. La revelación no se queda en la supuesta relación. La mujer habría recibido una indemnización superior a 150 mil libras esterlinas, equivalentes a más de 202 mil dólares, al abandonar la UEFA a finales de 2011.

Pago de una maestría

De acuerdo con la investigación del diario británico, el paquete de salida habría incluido además el pago de una maestría en una escuela de negocios. La exempleada también habría recibido un aumento salarial de aproximadamente 25 mil libras, (34 mil dólares), después de ser promovida de un puesto administrativo a uno directivo mientras, según el reporte, continuaba la presunta relación con Infantino.

La identidad de la mujer no fue revelada por The Telegraph. El medio señala que la compensación económica se habría acordado después de que Michel Platini, entonces presidente de la UEFA, confrontara a Infantino por la supuesta relación extramatrimonial. Según las fuentes citadas por el periódico, la salida de la empleada se produjo mediante un acuerdo económico.

El asunto ahora tiene una dimensión institucional. Después de la publicación inicial del reporte, The Telegraph informó que la UEFA analiza la posibilidad de investigar cómo se produjo el acuerdo y si la presunta relación pudo haber influido en decisiones laborales dentro del organismo. La UEFA confirmó que efectuó un pago a una exempleada, aunque no reveló quién autorizó la operación.

La organización europea también señaló que desde entonces ha reforzado sus normas internas para adaptarlas a las exigencias de una institución deportiva internacional de alto perfil.

Infantino, sin embargo, niega la acusación central. Un portavoz de la FIFA reiteró el domingo que el presidente del organismo nunca mantuvo una relación sentimental con la exempleada y sostuvo que durante su gestión en la UEFA “todo se ha hecho siempre correctamente”.

La FIFA, además, respondió de manera más amplia a las críticas que han surgido alrededor de su presidente. El organismo aseguró que existe un “esfuerzo concertado y continuo” para intentar desacreditar a Infantino y calificó algunas de las acusaciones difundidas en los últimos días como infundadas.

Pero el caso ya provocó que aparecieran cuestionamientos sobre el manejo del poder y del dinero durante los 16 años que Infantino trabajó en la UEFA.