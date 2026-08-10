NFL: partidos de la Semana 1 de pretemporada 2026 y dónde verlos en México

El primer aviso de que la National Football League está de regreso ya quedó atrás y dejó algo más interesante que una simple ceremonia. El Juego del Salón de la Fama entre Carolina Panthers y Arizona Cardinals terminó 33-30 con una remontada de Carolina y un touchdown de Haynes King en la última jugada, un desenlace que le dio al arranque de la pretemporada una intensidad poco habitual para un partido de preparación.

Ahora comienza la primera semana completa de actividad. Entre el jueves 13 y el sábado 15 de agosto se disputarán los 16 partidos que integran la Semana 1 de la pretemporada 2026. No habrá juegos el domingo.

La importancia de estos encuentros no está en el marcador. Los entrenadores comenzarán a decidir cuánto pueden aportar sus novatos, qué jugadores están listos para asumir un papel mayor y quiénes tendrán que pelear hasta el último partido por permanecer en el roster.

También será una primera oportunidad para observar a algunos quarterbacks titulares. Cincinnati, por ejemplo, planea utilizar a Joe Burrow ante Detroit, mientras Kansas City apunta a proteger a Patrick Mahomes en su primer partido de preparación. Los Rams, en cambio, mantienen una política mucho más conservadora con sus principales jugadores.

Así se jugará la Semana 1 de la NFL

La actividad comenzará el jueves 13 de agosto con seis encuentros y continuará el viernes con tres. El sábado tendrá la mayor carga de partidos, con siete duelos.

Jueves 13 de agosto

Lions vs. Bengals

7:00 p. m. ET | 5:00 p. m. CDMX

Detroit visitará a Cincinnati en uno de los partidos que más atención generará entre quienes quieran observar a los jugadores que buscan ganarse un sitio en ambos rosters. Joe Burrow y algunos titulares de los Bengals tienen previsto disputar minutos.

Packers vs. Steelers

7:00 p. m. ET | 5:00 p. m. CDMX

Uno de los duelos que tendrá transmisión nacional en Estados Unidos a través de NFL Network.

Colts vs. Patriots

7:30 p. m. ET | 5:30 p. m. CDMX

Los Colts llegan con una situación particularmente interesante en la posición de quarterback y utilizarán el partido para repartir responsabilidades.

Chargers vs. Texans

8:00 p. m. ET | 6:00 p. m. CDMX

Los Chargers no tienen previsto utilizar a sus titulares en este primer encuentro. Houston también manejará con cuidado a algunas de sus piezas principales.

Cardinals vs. Raiders

8:00 p. m. ET | 6:00 p. m. CDMX

Arizona volverá a jugar apenas unos días después del Juego del Salón de la Fama. Será una nueva oportunidad para evaluar a sus quarterbacks y a los jóvenes que buscan minutos.

Titans vs. 49ers

9:00 p. m. ET | 7:00 p. m. CDMX

El cierre del jueves será en San Francisco y tendrá transmisión por NFL Network.

Viernes 14 de agosto

Broncos vs. Falcons

7:00 p. m. ET | 5:00 p. m. CDMX

Buccaneers vs. Jets

7:00 p. m. ET | 5:00 p. m. CDMX

El duelo entre Buccaneers y Jets también forma parte de la cartelera de NFL Network.

Dolphins vs. Commanders

7:00 p. m. ET | 5:00 p. m. CDMX

Washington llega con interés especial alrededor de Jayden Daniels, quien podría recibir algunos minutos durante el encuentro.

Sábado 15 de agosto

Vikings vs. Giants

1:00 p. m. ET | 11:00 a. m. CDMX

Panthers vs. Bills

1:00 p. m. ET | 11:00 a. m. CDMX

Los Panthers regresarán al campo apenas una semana después de su triunfo en Canton.

Browns vs. Bears

1:00 p. m. ET | 11:00 a. m. CDMX

Este será uno de los encuentros transmitidos por NFL Network.

Jaguars vs. Saints

4:00 p. m. ET | 2:00 p. m. CDMX

Rams vs. Chiefs

4:00 p. m. ET | 2:00 p. m. CDMX

Los Rams volverán a mostrar su particular manejo de la pretemporada, mientras Kansas City deberá decidir qué participación tendrá su ofensiva titular. El encuentro será transmitido por NFL Network y por TV Azteca

Eagles vs.Ravens

7:00 p. m. ET | 5:00 p. m. CDMX

Dos equipos con aspiraciones importantes para la temporada regular comenzarán a darle minutos a jugadores que buscan hacerse un espacio.

Cowboys vs.Seahawks

8:00 p. m. ET | 6:00 p. m. CDMX

El último partido de la Semana 1 será otro de los encuentros disponibles en NFL Network

.¿Dónde ver la NFL en México?

Los aficionados mexicanos tendrán diferentes alternativas para seguir la primera semana.

NFL Game Pass es la opción más amplia. DAZN es actualmente la casa de NFL Game Pass en México, con acceso a los partidos de la NFL desde la pretemporada hasta el Super Bowl, además de contenido complementario como NFL Network, NFL RedZone, repeticiones y programas especiales.

Además, varios partidos podrán seguirse mediante ESPN+, de acuerdo con la programación disponible para México. La oferta puede variar según el encuentro y la plataforma, por lo que conviene revisar la cartelera antes de cada partido.