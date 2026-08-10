América arranca como una máquina y la Liga Femenil comienza a rendirse ante su poder: Así terminó la Jornada 2

La segunda jornada del Apertura 2026 terminó con una goleada que difícilmente pasará desapercibida. América aplastó 10-0 a Cruz Azul y confirmó que su defensa del campeonato comenzó con una ofensiva que ya intimida.

Las Águilas habían derrotado 3-0 a Santos en su presentación y ahora volvieron a dejar su portería en cero. En dos partidos, el campeón suma 13 goles a favor y ninguno en contra.

Pero América no fue el único equipo que salió fortalecido de la fecha.

Resultados

Atlas 1-1 Pachuca

América 10-0 Cruz Azul

Querétaro 1-2 Santos

Necaxa 1-2 Pumas

Rayadas 3-1 Atlante

Puebla 1-4 Chivas

Atlético de San Luis 2-1 Tijuana

Toluca 2-0 FC Juárez

León 1-2 Tigres

¿Cómo quedó el Grupo A después de dos jornadas?

El Grupo A tiene una pelea mucho más cerrada.

Toluca y Rayadas son los únicos equipos con seis puntos, mientras Tigres y León marchan con cuatro unidades. La diferencia de goles mantiene a las Amazonas muy arriba, después del histórico 8-0 sobre Puebla en la primera jornada.

GRUPO A

Toluca — 6 puntos

Rayadas — 6 puntos

Tigres — 6 puntos

León — 3 puntos

Atlante — 3 puntos

FC Juárez — 3 puntos

Santos — 3 puntos

Querétaro — 0 puntos

Puebla — 0 puntos

La parte alta es especialmente interesante porque cinco equipos ya tienen al menos tres puntos, mientras que apenas tres unidades separan al quinto del octavo lugar.

Rayadas, por su parte, venció 3-1 a Atlante y consiguió su segunda victoria del torneo. Diana García, Lucía García y Valeria del Campo marcaron para las regiomontanas.

¿Quién manda en el Grupo B?

Aquí la historia tiene dos protagonistas. América y Chivas tienen seis puntos, pero las Águilas se despegaron por completo en diferencia de goles después de su 10-0 sobre Cruz Azul.

GRUPO B

América — 6 puntos

Chivas — 6 puntos

Pumas — 3 puntos

Atlético de San Luis — 3 puntos

Pachuca — 2 puntos

Atlas — 1 punto

Tijuana — 0 puntos

Necaxa — 0 puntos

Cruz Azul — 0 puntos

Lo que dejó la Jornada 2 de la Liga MX Femenil

América es el gran protagonista. Las Águilas llevan dos triunfos, 13 goles a favor y ninguno recibido después de golear 10-0 a Cruz Azul.

América se posiciona como el equipo a vencer. --MexSport Agency--

Chivas también marcha con paso perfecto después de conseguir su segunda victoria del torneo.

En el Grupo A, Toluca y Rayadas mantienen el paso perfecto, mientras Tigres también suma seis puntos y se mantiene en la pelea por la parte alta.