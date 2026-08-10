América arranca como una máquina y la Liga Femenil comienza a rendirse ante su poder: Así terminó la Jornada 2
América goleó 10-0 a Cruz Azul y comparte la cima del Grupo B con Chivas. En el Grupo A, Toluca y Rayadas tienen paso perfecto
La segunda jornada del Apertura 2026 terminó con una goleada que difícilmente pasará desapercibida. América aplastó 10-0 a Cruz Azul y confirmó que su defensa del campeonato comenzó con una ofensiva que ya intimida.
Las Águilas habían derrotado 3-0 a Santos en su presentación y ahora volvieron a dejar su portería en cero. En dos partidos, el campeón suma 13 goles a favor y ninguno en contra.
Pero América no fue el único equipo que salió fortalecido de la fecha.
Resultados
Atlas 1-1 Pachuca
América 10-0 Cruz Azul
Querétaro 1-2 Santos
Necaxa 1-2 Pumas
Rayadas 3-1 Atlante
Puebla 1-4 Chivas
Atlético de San Luis 2-1 Tijuana
Toluca 2-0 FC Juárez
León 1-2 Tigres
¿Cómo quedó el Grupo A después de dos jornadas?
El Grupo A tiene una pelea mucho más cerrada.
Toluca y Rayadas son los únicos equipos con seis puntos, mientras Tigres y León marchan con cuatro unidades. La diferencia de goles mantiene a las Amazonas muy arriba, después del histórico 8-0 sobre Puebla en la primera jornada.
GRUPO A
La parte alta es especialmente interesante porque cinco equipos ya tienen al menos tres puntos, mientras que apenas tres unidades separan al quinto del octavo lugar.
Rayadas, por su parte, venció 3-1 a Atlante y consiguió su segunda victoria del torneo. Diana García, Lucía García y Valeria del Campo marcaron para las regiomontanas.
¿Quién manda en el Grupo B?
Aquí la historia tiene dos protagonistas. América y Chivas tienen seis puntos, pero las Águilas se despegaron por completo en diferencia de goles después de su 10-0 sobre Cruz Azul.
GRUPO B
Lo que dejó la Jornada 2 de la Liga MX Femenil
América es el gran protagonista. Las Águilas llevan dos triunfos, 13 goles a favor y ninguno recibido después de golear 10-0 a Cruz Azul.
Chivas también marcha con paso perfecto después de conseguir su segunda victoria del torneo.
En el Grupo A, Toluca y Rayadas mantienen el paso perfecto, mientras Tigres también suma seis puntos y se mantiene en la pelea por la parte alta.