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América arranca como una máquina y la Liga Femenil comienza a rendirse ante su poder: Así terminó la Jornada 2

América goleó 10-0 a Cruz Azul y comparte la cima del Grupo B con Chivas. En el Grupo A, Toluca y Rayadas tienen paso perfecto

Por: Ariel Velázquez

Angelique Saldivar celebra uno de los tantos en la histórica goleada 10-0sobre Cruz Azul.
Angelique Saldivar celebra uno de los tantos en la histórica goleada 10-0sobre Cruz Azul.--MexSport Agency--

La segunda jornada del Apertura 2026 terminó con una goleada que difícilmente pasará desapercibida. América aplastó 10-0 a Cruz Azul y confirmó que su defensa del campeonato comenzó con una ofensiva que ya intimida.

Las Águilas habían derrotado 3-0 a Santos en su presentación y ahora volvieron a dejar su portería en cero. En dos partidos, el campeón suma 13 goles a favor y ninguno en contra.

Pero América no fue el único equipo que salió fortalecido de la fecha.

Resultados

Atlas 1-1 Pachuca

América 10-0 Cruz Azul

Querétaro 1-2 Santos

Necaxa 1-2 Pumas

Rayadas 3-1 Atlante

Puebla 1-4 Chivas

Atlético de San Luis 2-1 Tijuana

Toluca 2-0 FC Juárez

León 1-2 Tigres

¿Cómo quedó el Grupo A después de dos jornadas?

El Grupo A tiene una pelea mucho más cerrada.

Toluca y Rayadas son los únicos equipos con seis puntos, mientras Tigres y León marchan con cuatro unidades. La diferencia de goles mantiene a las Amazonas muy arriba, después del histórico 8-0 sobre Puebla en la primera jornada.

GRUPO A

  • Toluca — 6 puntos
  • Rayadas — 6 puntos
  • Tigres — 6 puntos
  • León — 3 puntos
  • Atlante — 3 puntos
  • FC Juárez — 3 puntos
  • Santos — 3 puntos
  • Querétaro — 0 puntos
  • Puebla — 0 puntos

    • La parte alta es especialmente interesante porque cinco equipos ya tienen al menos tres puntos, mientras que apenas tres unidades separan al quinto del octavo lugar.

    Rayadas, por su parte, venció 3-1 a Atlante y consiguió su segunda victoria del torneo. Diana García, Lucía García y Valeria del Campo marcaron para las regiomontanas.

    ¿Quién manda en el Grupo B?

    Aquí la historia tiene dos protagonistas. América y Chivas tienen seis puntos, pero las Águilas se despegaron por completo en diferencia de goles después de su 10-0 sobre Cruz Azul.

    GRUPO B

  • América — 6 puntos
  • Chivas — 6 puntos
  • Pumas — 3 puntos
  • Atlético de San Luis — 3 puntos
  • Pachuca — 2 puntos
  • Atlas — 1 punto
  • Tijuana — 0 puntos
  • Necaxa — 0 puntos
  • Cruz Azul — 0 puntos

    • Lo que dejó la Jornada 2 de la Liga MX Femenil

    América es el gran protagonista. Las Águilas llevan dos triunfos, 13 goles a favor y ninguno recibido después de golear 10-0 a Cruz Azul.

    América se posiciona como el equipo a vencer.
    América se posiciona como el equipo a vencer.--MexSport Agency--

    Chivas también marcha con paso perfecto después de conseguir su segunda victoria del torneo.

    En el Grupo A, Toluca y Rayadas mantienen el paso perfecto, mientras Tigres también suma seis puntos y se mantiene en la pelea por la parte alta.

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