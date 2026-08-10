Hugo Camberos, Inda y Santi Sandoval se suman a Chivas para la Leagues Cup

El Guadalajara, ya sin oportunidades de clasificar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026, contará con el refuerzo de tres canteranos que se coronaron campeones en el Premundial Sub-20 con la Selección Mexicana.

Las actuaciones del Rebaño no han encantando a la afición y ahora, con la incorporación de estos canteranos, veremos sí el equipo rojiblanco mejora en ofensiva.

Hugo Camberos fue la figura de México en el Premudial Sub-20 y ganó el Balón de Oro y Bota de Oro Mexsport

Tres campeones del Premundial Sub-20 refuerzan a Chivas en Seattle

De acuerdo con el comunicado de Chivas, Hugo Camberos, Samir Inda y Santiago Sandoval se suman al plantel de Gabriel Milito para el cierre de la participación rojiblanca en el certamen binacional.

Los tres futbolistas viajaron a Seattle este lunes para integrarse al equipo que disputará el último partido de los rojiblancos en la Leagues Cup.

Su regreso coincide con el duelo de despedida ante los Sounders, en el que el Rebaño buscará cerrar con dignidad una campaña en la que las opciones de avanzar se diluyeron tras los resultados previos.

Los tres quedan completamente elegibles para Gabriel Milito, quien podrá echar mano de ellos sin restricciones reglamentarias y sumar minutos a jugadores que combinan experiencia en el primer equipo con el reciente éxito en el Premundial Sub-20.

Los demás campeones Sub-20 van al Tapatío

Cristo Navarrete, Sebastián Liceaga, Carlos Hernández, Yohan Orozco y Diego Covarrubias, quienes también formaron parte del proceso y fueron campeones de la Selección Mexicana Sub-20, se reincorporarán al Tapatío.

Los cinco esperan la oportunidad de debutar en la Liga MX y seguir creciendo dentro de la estructura rojiblanca, donde el filial se consolida como plataforma para el salto al máximo circuito.