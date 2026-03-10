Se truena Luis Ángel Malagón con el América; peligra llamado a la Selección Mexicana 

Luis Ángel Malagón resultó lesionado durante el juego entre América y Philadelphia Union, ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, por lo que su llamado a la siguiente fecha FIFA con la Selección Mexicana está en peligro.

Pasados los 36 minutos, Malagón prendió las alarmas al quedar tendido sobre su área, con fuertes gestos de dolor y la mano sujetando el tobillo izquierdo tras un intento de despeje ante la llegada de Milan Iloski.

Las asistencias médicas ingresaron rápidamente y fue retirado del campo en camilla.

A pesar de victoria parcial (0-1), en el Subaru Park, la sensación de preocupación por el guardameta fue evidente en el cuerpo técnico que encabeza André Jardine.

El lugar de Malagón fue tomado por Rodolfo Cota, quien tuvo actividad como titular en el duelo anterior de las Águilas del América en la Liga MX, en la victoria sobre el Querétaro (1-2).

De esta manera, Luis Ángel Malagón quedaría descartado de la cartelera de marzo con la Selección Mexicana, para los duelos contra Portugal (día 28), en el Estadio Azteca, y contra Bélgica (31), en Chicago, Estados Unidos.

La lesión toma relevancia también por la competencia interna de la portería en la Selección. Este martes se anticipó el próximo llamado de Guillermo Ochoa, a la vez que Raúl Rangel ha llevado mano en la titularidad de México.

Para el América también es un golpe a la planeación de los torneos de Liga MX y Concacaf. En la visita al Philadelphia Union no contó con Henry Martín, quien sigue sin alcanzar un óptimo estado físico, mientras que el volante Isaías Violante sigue en recuperación; en la delantera Víctor Dávila está descartado por una grave lesión de ligamentos, mientras que el lateral Dagoberto Espinoza sigue en proceso de recuperación.