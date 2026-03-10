James Rodríguez revela fecha de su debut con Minnesota United; enfrentará al equipo de Thomas Müller

Aunque se esperaba que James Rodríguez debutara con Minnesota United el pasado fin de semana, una molestia muscular impidió que el mediocampista colombiano pudiera tener sus primeros minutos con su nuevo equipo en la Major League Soccer.

Ante esta situación, el propio futbolista confirmó que su estreno con el conjunto estadounidense será el próximo domingo 15 de marzo, cuando Minnesota visite a Vancouver Whitecaps, equipo en el que milita el delantero alemán Thomas Müller.

El próximo finde juego el domingo. Sí, sí, con la gloria de Dios. Contra el equipo de Müller, el Vancouver creo. Está bueno esto acá”, declaró el colombiano durante una transmisión en vivo en redes sociales junto al streamer Pelicanger.

Volverá a jugar tras casi cuatro meses

El mediocampista sudamericano volverá a disputar un partido oficial después de casi cuatro meses de inactividad. Su última aparición fue el 18 de noviembre de 2025, cuando la Selección de Colombia derrotó 3-0 a Selección de Australia en un partido amistoso disputado en Nueva York.

Desde entonces, el exjugador de Club León y Real Madrid ha trabajado para ponerse a punto físicamente y comenzar su etapa en la MLS.

El regreso del colombiano a las canchas también es clave pensando en el Mundial 2026, donde se espera que continúe siendo una de las principales figuras del combinado cafetero.