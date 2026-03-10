Al Otaku del gol, La Hormiga González le salen tres novias desde Europa

El Otaku del gol, Armando Hormiga González sigue causando esxpectativa y más equipos comienzan a preguntar por él.

Si el fin de semana ya aterrizaron los visores del Borussia Dortmund y el Barcelona, este martes han llegado más mails preguntando por los detalles físicos y técnicos, asi como cuestiones financieras del ariete.

Armando González lleva seis goles en nueve juegos este torneo y en su trayectoria novata en Chivas desde su debut en 2023 ya suma 15 tantos.

Por eso, a las oficinas de Verde Valle en Guadalajara llegaron más mails preguntando por él de diferentes países.

El West Ham está interesado en el Otaku porque tiene jugadores veteranos y quiere refrescar piernas. Por ahora la delantera recae en Niclas Füllkrug y Pablo Felipe.

Otro equipo que lo pretende es el Feyenoord. Hay buenas sensaciones con este equipo pues sabe formar jugadores y después venderlos como sucedió con Santiago Giménez y por lo tanto, están esperando que formalice una oferta, pues Países Bajos es siempre un buen puerto para llegar.

El último equipo que ha preguntado es el Celtic, removido por las fibras de tener a un mexicano como Julián Araujo que ha encajado perfecto y que ha comentado que la Hormiga sería una buena contratación.

¿CUÁNTO VALE LA HORMIGA?

Desde febrero del año pasado cuando comenzaba a despuntar, el agente internacional Junior Tosta visitó a la Hormiga González y a la familia. Aunque en un principio el representante era el exjugador de Chivas y padre de la Hormiga, Armando González, firmaron un contrato de representación por cinco años.

A partir de ese momento, la Hormiga González cayó al cuidado de Roc Nations Sports que maneja a figuras como Vinicius y Endrick.

Pasó de costar 500 mil dólares en 2025 a siete millones de dólares que es en lo que han tasado el jugador incialmente, pero en Chivas pretenden que después del Mundial puedan venderlo en 10 millones de dólares.

¿EL OTAKU CON NOVIA?

Armando González es hijo de familia y un chico con valores y principios. Desea terminar sus estudios en administración de empresas y es un otaku, es decir una persona con intereses obsesivos por el anime, el cosplay y los mangas.

No es descabellado que tengan novias a pesar de sus obsesiones por los video juegos y super héroes, pero se relaciona casi siempre en la sociedad que les cuesta emparejarse. Sin embargo, logran encomtrar a parejas con el mismo afán e intereses de ellos y hace una vida normal.

Hasta el momento a la Hormiga González no se le reconoce una novia formal.