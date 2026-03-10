¿Despedido de Triple A? Niño Hamburguesa agredió a un aficionado del América

El pancracio nacional vive horas de tensión. Un escándalo sacudió los cimientos de Lucha Libre AAA. El carismático Niño Hamburguesa habría sido despedido de forma repentina tras protagonizar un altercado imperdonable. La nueva administración de la WWE no perdonó una agresión directa contra un aficionado que vestía la playera del América durante una función de lucha independiente en nuestro país, cerrando el ciclo del ídolo con la caravana estelar.

Niño Hamburguesa haciendo su entrada al ring. Foto de FB: Niño Hamburguesa

EL POLÉMICO VIDEO QUE PROVOCÓ SU SALIDA DE LA EMPRESA

Todo ocurrió el pasado fin de semana en un evento fuera de las carteleras oficiales de la compañía. Las imágenes que circulan en internet muestran el momento exacto en que el Niño Hamburguesa interactuaba con el público de la primera fila. El gladiador de los pesos completos se sentó sobre la rodilla de un espectador para ponerle ambiente al espectáculo. Sin embargo, la situación se salió de control en cuestión de segundos.

A un costado, un asistente que portaba una máscara plateada de Crazy Boy y la camiseta del América presuntamente provocó al luchador. La respuesta del gladiador técnico sorprendió a todos: le propinó un par de fuertes codazos al fanático. Los celulares de los presentes captaron la agresión, el material se viralizó de inmediato en redes sociales y llegó hasta las altas esferas de la compañía estadunidense.

Portales especializados en Estados Unidos, como BodySlam y Fightful Select, confirmaron que la WWE tomó la decisión fulminante de cortar lazos con el mexicano. Desde que el gigante del entretenimiento deportivo compró a la Triple A, los códigos de conducta cambiaron drásticamente, castigando con mano dura cualquier tipo de violencia hacia el público.

EL FIN DE UNA ERA PARA EL REY DE REYES EN LA LUCHA LIBRE

Este suceso resultó fatal para la carrera del luchador, quien irónicamente sonaba con mucha fuerza para dar el salto definitivo hacia los shows principales de la WWE en territorio norteamericano. Un simple arranque de enojo le costó un contrato de ensueño y cerró una etapa de más de una década en la empresa que lo vio nacer como superestrella.

Niño Hamburguesa posando antes de una lucha. Foto de FB: Niño Hamburguesa

El debut del Niño Hamburguesa ocurrió en 2014 bajo el cobijo de Crazy Boy. Con el paso de los años, se ganó el cariño de la afición mexicana gracias a su carisma y agilidad en el cuadrilátero. Sus momentos de mayor gloria incluyeron la conquista del Campeonato de Parejas Mixtas junto a Big Mami y, más recientemente, la victoria absoluta que le otorgó la codiciada espada de Rey de Reyes. Ese triunfo lo transformó en el ‘Rey Hamburguesa’, luciendo una corona y una capa que lo distinguían del resto del talento.

Hasta este momento, la directiva de Lucha Libre AAA mantiene un silencio sepulcral y todavía no lanza un comunicado oficial para aclarar los hechos. No obstante, los informantes más cercanos a la empresa matriz estadunidense dan por hecho que su salida es inminente y no hay marcha atrás.