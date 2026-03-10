Baltimore Ravens se arrepiente: Se cancela el canje histórico por Maxx Crosby con Las Vegas Raiders

En un giro dramático que ha dejado una estela de incertidumbre en la NFL, los Baltimore Ravens han decidido dar marcha atrás en el que se perfilaba como el canje más ambicioso de su historia. Tras haber alcanzado un acuerdo verbal con Las Vegas Raiders por el estelar ala defensivo Maxx Crosby, la organización de Maryland optó por cancelar la operación este martes.

La decisión sumergió a ambas franquicias en una esfera de caos administrativo a pocas horas de que iniciara el nuevo año de la liga, rompiendo la primera piedra de lo que se esperaba fuera una nueva era defensiva en Baltimore, que la campaña pasada fue una de las peores y se quedó fuera de la postemporada.

El colapso del acuerdo se originó después de los resultados de las evaluaciones médicas. Según reportes cercanos a la negociación, los Ravens mostraron serias preocupaciones sobre la rodilla izquierda de Crosby, la cual fue intervenida al final de la campaña pasada.

El jugador ha manifestado estar en condiciones óptimas para volver al emparrillado, pero la gerencia de Baltimore prefirió no arriesgar sus selecciones de primera ronda de 2026 y 2027 en este movimiento que hubiera sido el más grande en sus historia. El riesgo de invertir en un jugador con dudas físicas resultó ser inaceptable.

Esta noticia ha caído como un balde de agua fría para los aficionados de los Ravens, que ya veían en Crosby al sucesor natural de la grandeza de Terrell Suggs. El impacto emocional para el jugador también es considerable; después de siete temporadas de lealtad en Las Vegas sin éxitos colectivos, el Condor se veía en su nuevo equipo, pues hasta el fin de semana tuvo el detalle de despedirse de los aficionados de los Raiders Nations en una publicación en sus redes sociales.

Ahora, Crosby deberá reintegrarse a los Raiders bajo el mando de Klint Kubiak, en un entorno que ya parecía haber aceptado su partida como el prólogo de una reconstrucción profunda.

Los Ravens deberán buscar alternativas en la agencia libre para no dejar a su defensiva en la penumbra. Por su parte, los Raiders recuperan a su insignia, aunque la relación entre ambas partes queda marcada por una estela de dudas tras el intento fallido de salida.

Dallas muestra interés en Maxx Crosby

Apenas se confirmó que Baltimore Ravens ya estaba fuera de la operación que hubiera recalado con la llegada de Crosby a su equipo, desde la gerencia de los Dallas Cowboys surgió una voz que pidió el anonimato que aseguró que el equipo podría estar interesado en el estelar ala defensivo de Las Vegas Raiders, de acuerdo con el reporte del periodista Tom Pelissero para NFL Networks.